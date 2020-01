Rejoignez les Mi Explorers 2020 de Xiaomi et partez au Mobile World Congress

Pour son 10e anniversaire, Xiaomi sélectionne 20 Mi Fans pour rejoindre son programme « Mi Explorers 2020 » et assister au Mobile World Congress en février prochain, pour y découvrir en avant-première les nouveautés Xiaomi.

Cette année, le programme Mi Explorer fête sa 3e édition : après 2018 et un voyage à Madrid et la découverte exclusive du Mi A2 et Mi A2 Lite, puis en 2019 lors du MWC et le lancement du Mi 9, Xiaomi relance ainsi cette formidable opportunité pour 20 Mi Fans, qui seront sélectionnés le 5 février prochain.

L’inscription au programme sera clôturée le mardi 4 février 2020. Xiaomi France emmenera 4 Mi Fans pour la France dans quatre catégories différentes – photographes, vidéastes, blogueurs et YouTubers.

Pour plus d’informations et pour déposer une candidature au programme, les Mi Fans sont invités à aller sur : https://event.mi.com/fr/apply/MiExplorers2020fr