Reine Bike, un vélo haut de gamme connecté conçu et assemblé en France

Conçu et assemblé en France en région Pays de la Loire, le vélo Reine Bike est un vélo à assistance électrique haut de gamme par sa conception, son équipement, ses performances et sa connectivité. Il se compose d’un cadre aluminium sur mesure avec une batterie 504 Wh totalement intégrée, d’un moteur central personnalisé avec un couple de 80Nm associé à un moyeu à variation continue Enviolo, de freins à disques hydrauliques, d’un carter de chaîne intégral, de pneus ballon Schwalbe, d’une selle personnalisée suspendue à double ressort, d’un antivol bloc roue, d’une béquille latérale, de deux portes sacoches intégrés au garde boue renforcé, etc. Côté design, il a un style doté d’un look néo-rétro autour de 4 coloris tendances : kaki, doré, bleu foncé et blanc crème. Commercialisé en juillet 2021, il se décline avec un cadre haut ou bas et en version connectée ou non. La version connectée permet l’utilisation de l’application “Reine Bike” téléchargeable sur smartphone IOS et Android.

En plus de tous les bénéfices qu’offrent le VAE Reine Bike Classic, le modèle connecté propose à son utilisateur un dispositif innovant pour améliorer la sécurité et l’expérience utilisateur. Face aux risques de vol, le vélo intègre un système de communication et une application mobile IOS et Android. L’utilisateur est averti si un mouvement suspect du vélo est détecté, une alarme sonore de 102dB se déclenche et l’assistance électrique se coupe. La géolocalisation du vélo est activée en temps réel avec une précision de 1 à 10 mètres. Une fiche d’identité du Reine Bike est téléchargeable avec la position, la photo du vélo et les numéros de série et bicycode…

Côté utilisateur, plusieurs informations complémentaires sont proposées : distances parcourues, durée d’utilisation moyenne par jour, nombre d’activités, nombre de calories brulées lors de chaque déplacement, mesure de l’empreinte carbone, pourcentage de batterie converti en kilomètres restants à parcourir. Le compteur total et la durée d’utilisation permettent aussi d’avoir des notifications pour les prochaines échéances de maintenances. Ces données apportent une forte valeur ajoutée et participent au bien-être et au confort de l’utilisateur tout au long des kilomètres.

