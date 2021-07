Recréez l’ambiance des Jeux Olympiques dans le salon avec Philips Hue

La compétition sportive la plus suivie au monde vient de débuter et durera jusqu’au 8 août 2021. Pour en profiter à domicile, les produits Philips Hue dédiés aux loisirs offrent une expérience multimédia 100% immersive avec des solutions éclairées, comme si l’on y était.

Créez un espace de divertissement unique avec le Lightstrip Hue Play Gradient et la HDMI Sync Box. Associé à la HDMI Sync Box, le Lightstrip Hue Play Gradient est le cadeau idéal pour vivre une expérience inédite et personnalisée. L’éclairage intense offert par ce produit permet un suivi en temps réel de différents contenus multimédia (films, musiques, jeux vidéo) pour une immersion totale et différenciée à chaque moment de divertissement. Le bandeau, facile d’installation, est disponible en 3 tailles pour s’adapter à tous les téléviseurs. Offrez une expérience immersive, pour vivre et revivre le frisson d’une séance de cinéma, d’un concert en live ou d’une partie de jeux vidéo grâce au bandeau lumineux Lighstrip Hue Play Gradient et la HDMI Sync Box !

Bandeau lumineux Lightstrip Hue Play Gradient disponible en 55”, 65” et 75”

PPC Philips Hue Lightstrip Hue Play Gradient : à partir de 179,99 €

PPC Philips Hue HDMI Sync Box : 249,99 €