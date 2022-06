Realme GT Neo 3 : une expérience de charge exceptionnelle, selon DXOMARK

A l’issue de nombreuses heures de tests dans les laboratoires d’évaluation de qualité Batterie de DXOMARK, l’expérience de charge spectaculaire du Realme GT Neo 3 l’a propulsé au rang de meilleur appareil de notre classement en matière de charge, venant compléter une assez bonne performance batterie.

Avec un score Batterie de 84, le Realme GT Neo 3, équipé d’un chargeur de 150W (le chargeur le plus puissant que nous ayons testé à ce jour) combiné à une batterie d’une capacité de 4500 mAh, permet une charge complète en moins de 20 minutes (19min49 secondes pour être exact). A noter que l’indicateur atteint 100% dès 17 min16 secondes, mais que nos tests

indiquent que la charge continue pendant plus de 2 minutes pour atteindre réellement la pleine capacité de 4500 mAh.

Si sa performance batterie globale le positionne en 16e position du classement en dépit d’une remarquable performance de charge, c’est que son autonomie demeure moyenne comparée à ce que propose le marché. En effet, en raison d’une capacité de batterie plus faible, le Realme GT Neo 3 arrive loin derrière son prédécesseur, le Realme GT Neo 2. Par ailleurs, l’efficacité de la batterie du Realme GT Neo 3, et plus particulièrement son courant de décharge, n’ont pas fait aussi bien que son prédécesseur

Parmi les points forts relevés, l’expérience de charge est exceptionnelle : elle atteint 80% en seulement 13 min 37, et une charge complète en 19 min 49. C’ers11 heures d’autonomie gagnées en 5 minutes de charge

o En mode veille (inactivités du quotidien et nuit), sa consommation est

extrêmement faible voire insignifiante (1,33% consommés en une nuit)

Restent à améliorer la forte consommation énergétique du streaming de musique en 4G, et le manque d’autonomie en mobilité.