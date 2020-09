realme C11 : le smartphone bon plan de la rentrée à moins de 100 €

Décidément, s’il y a bien une marque de smartphones à suivre en ce moment, c’est realme, qui fait feu de tout bois, entre écouteurs, montre, et smartphones à tous les prix. Cette fois, elle présente le realme C11, doté d’un écran 6,5 pouces, d’un processeur Helio G35, d’une batterie puissante de 5000 mAH et qui annonce une autonomie de veille de 40 jours. A cela s’ajoutent un mode Super Nightscape rendant possibles les photographies de paysages nocturnes et un déverrouillage par reconnaissance faciale. Tout cela pour un prix imbattable de 99 euros. En effet, une offre de remboursement de 20 € est proposée du 14 août au 30 septembre 2020 chez Fnac Darty et un coupon de réduction de 20 € est aussi proposé sur le site français de realme.com pour ce realme C11.