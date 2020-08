Razer sort son écran Gaming Raptor

Razer annonce aujourd’hui le lancement de l’écran Gaming Raptor en Europe. Ce moniteur gaming 27 pouces possède un taux de rafraîchissement de 144 Hz idéal pour l’esport, une prise en charge du HDR, une gestion de câble et la technologie Razer Chroma intégrées.

À l’origine annoncé à CES 2019, le Razer Raptor avait reçu plusieurs récompenses dont le « Best Gaming Monitor » de PC Mag, « Editor’s Choice » de Slickdeals, « Best Monitor » de Tom’s Hardware et le « Best of CES » de TweakTown.

L’écran gaming Razer Raptor est conçu pour répondre aux exigences des joueurs professionnels ainsi qu’aux adeptes de hautes performances avec un rendu visuel perfectionné au pixel près, des taux de rafraîchissement élevés et des temps de réponses instantanés pour les championnats de haut niveau. Disponible le 24 août 2020, le Razer Raptor est proposé à 799,99 € sur le site Razer.com