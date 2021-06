Razer Opus X, le son flashy

Razer annonce le nouveau venu dans sa famille de casques audio lifestyle sans fil avec l’Opus X (109,99 €), doté de la technologie de suppression active du bruit (ANC), du Bluetooth 5.0, du mode Gaming à faible latence de 60ms, de haut-parleurs de 40mm et d’un microphone intégré, avec un style moderne dans une gamme de couleurs à faire tourner les têtes.

Le son de l’Opus X est aussi bon qu’il en a l’air, avec des haut-parleurs de 40 mm qui délivrent un son riche et puissant, donnant vie aux jeux avec des basses percutantes et des moyennes et hautes fréquences nettes. Parfait pour la musique et les films, les utilisateurs peuvent profiter d’un son sans coupure et immersif, grâce à la technologie ANC de l’Opus X qui neutralise les bruits extérieurs indésirables, ainsi que du mode Quick Attention qui peut être activé pour ceux voulant entendre leur environnement.

Avec un microphone intégré, l’Opus X offre une clarté vocale pour les appels mobiles, les communications en jeu, ou lors de vidéoconférences, en faisant un casque polyvalent pour le divertissement, le travail et le jeu. Grâce à la technologie Bluetooth 5.0, l’Opus X bénéficie d’une connexion avec plus grande portée et une meilleure stabilité avec une faible consommation d’énergie pour une autonomie prolongée de 30 heures avec l’ANC (40 heures sans l’ANC)

Élégant, confortable et disponible dans les coloris Vert Razer, Blanc Mercury et Rose Quartz, l’Opus X est le casque polyvalent parfait pour tous ceux voulant un son de haute qualité et immersif partout où ils vont. Ce Razer Opus X sera disponible dès le 15 juin 2021 sur Razer.com