Razer Kishi V2, refaites vos jeux…

Le contrôleur de jeu adapté aux smartphones de Razer est de retour pour un deuxième tour. Le Kishi V2 s’appuie sur l’original avec la prise en charge de téléphones plus gros, une nouvelle application compagnon de personnalisation des boutons et des composants internes améliorés qui promettent d’apporter une sensation plus semblable à celle d’une console à vos sessions de jeu mobiles.

Contrairement à la version de première génération, qui utilisait des commutateurs à membrane pour ses boutons, la V2 est livrée avec des micro-commutateurs. Cela signifie un clic satisfaisant à chaque pression. il contient toujours un ensemble de déclencheurs, mais dispose désormais d’un bouton de partage pour prendre des captures d’écran ou enregistrer des clips vidéo pendant que vous êtes en milieu de partie.

Il s’amincit toujours lorsque vous avez fini de jouer, mais le mécanisme est passé d’un arrangement de pliage fastidieux à un curseur plus simple. Ceci et les composants internes améliorés signifient qu’il prend un peu de poids, donc il pèse maintenant 284 g, contre 163 g dans le Kishi d’origine. Mais du côté positif, il jouera désormais bien avec la récolte actuelle de téléphones phares surdimensionnés, même si vous ne les libérez pas d’abord de leurs étuis.

Le téléphone et le contrôleur communiquent via USB-C, il n’y a donc pas de décalage d’entrée ou de latence à combattre, mais il n’y a pas de port casque passthrough. De toute façon, peu de téléphones Android en ont un de nos jours.

Le plus grand nouvel ajout est Razer Nexus, une application liée qui n’est pas requise, mais qui semble valoir la peine d’être téléchargée. Il suffit d’appuyer sur un bouton et elle vous permettra de programmer des boutons, y compris les deux multifonctions à côté des déclencheurs analogiques. Il servira de lanceur pour tous vos jeux mobiles, enregistrera des séquences de jeu et les diffusera directement sur Facebook, YouTube ou d’autres sites vidéo. Et surtout, cela ne vous coûtera pas un sou – contrairement au contrôleur Backbone similaire, qui facture un abonnement pour son service similaire.

À l’heure actuelle, Kishi V2 est uniquement compatible Android. Une version iOS est en préparation, mais elle ne devrait pas arriver avant la fin de l’année.

Les propriétaires d’Android qui souhaitent jouer maintenant peuvent acheter un Kishi V2 aujourd’hui. Il est en vente aux États-Unis pour 99 $.

