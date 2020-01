Razer DeathAdder V2 et Basilisk V2 : refaites vos jeux !

Razer a remis à jours deux de ses souris gamins les plus populaires pour créer les nouvealles DeathAdder V2 (69,99 $) et Basilisk V2 (79,99 $). Ces deux souris partagent un certain nombre de remises à niveau, y compris un nouveau capteur optique Razer Focus + avec fonctions de suivi intelligent, de coupure asymétrique et de synchronisation de mouvement, des commutateurs de souris optiques conçus pour 70 millions de clics et un câble Razer Speedflex « très flexible ».

La DeathAdder V2 a également été remodelée très légèrement et équipée d’un nouveau revêtement résistant à la transpiration afin de mieux gérer les sessions de jeu interminables. La Basilisk V2 a quant à elle a été améliorée avec 11 boutons programmables qui peuvent être utilisés pour les keymaps, les raccourcis clavier des articles ou toute autre commande dans le jeu. Sa résistance de molette de défilement personnalisable peut même être affinée pour s’adapter à votre niveau préféré de tactilité.