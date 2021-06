Razer Blade 15 Advanced , nouvelle star nomade pour gamer

Le nouveau Razer Blade 15 Advanced est équipé du nouveau processeur Intel Core Série H de 11e génération jusqu’au Intel Core i9, des GPU NVIDIA GeForce RTX Série 30 pour portable, et des écrans les plus rapides disponibles allant jusqu’à 360 Hz, le nouveau Razer Blade 15 Model Advanced offre une puissance ultime dans un format compact haut de gamme. La version RTX 3060 se distingue par une épaisseur de seulement 15,8 mm, en faisant l’ordinateur portable gaming le plus fin du monde avec une carte graphique GeForce RTX 3060.



Pour garantir une expérience fluide, le nouveau Razer Blade 15 Advanced Model utilise la dernière configuration PCIe Gen 4 et est alimenté par une mémoire DDR4 3200MHz. Les 2 slots M2 disponibles sur les versions RTX 3070 et supérieures permettent aux joueurs d’étendre facilement leur SSD en fonction de leur besoin de stockage. Qu’il s’agisse de hardcore gaming ou de création de contenu, les laptops Razer Blade 15 Advanced Model sont conçus pour supporter une utilisation intensive et multitâche.



Les laptops Razer Blade 15 Advanced Model sont équipés d’écrans FHD 360Hz pour les joueurs recherchant un avantage en termes de rapidité, d’écrans QHD 240Hz avec des couleurs 100% DCI-P3 pour les créateurs de contenu qui veulent aussi jouer sur leur temps libre. Pour la toute première fois, la version 4K OLED exploitera la puissance du processeur Intel Core i9.



Conservant le design épuré qui fait la renommée des Razer Blade sans faire de compromis sur les fonctionnalités, les ordinateurs portables comprennent également un éventail d’options de connectivité pour tous les besoins. Ce qui inclut un port Thunderbolt 4, un port USB-C, un lecteur de carte SD, un port HDMI, Wi-Fi 6E et d’une caméra Windows Hello IR Full HD 1080p.

Razer Blade 15 Advanced Model, 2,499.99 €