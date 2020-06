Rayvolt Torino, le vélo électrique et fashion

Après le confinement, il n’y a jamais eu autant de cyclistes, et autant de postes cyclables en ville. C’est une excellente nouvelle pour l’environnement, notre santé personnelle et pour faire la richesse des fabricants de vélos électriques, qui en vendent comme des petits pains.

Si vous prévoyez de prendre la route avec un vélo doté d’une batterie, faites que le fait que vous trichez pour avancer ne soit pas trop flagrant avec ce biclou rétro de Rayvolt.

Ce Torino (3450 €) combine un design élégant et vintage à des options intelligentes modernes : assistance à la pédale intelligent, freinage à régénération électronique,capteurs de couple électroniques et commandes logicielles intelligentes EVIA pour une conduite en douceur à votre goût. La batterie standard de 48 V 504 Wh de ce Torino offre une autonomie allant jusqu’à 40 km.