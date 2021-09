Ray-Ban et Facebook présentent les lunettes intelligentes Ray-Ban Stories

Ray-Ban et Facebook dévoilent Ray-Ban Stories, des lunettes intelligentes qui permettent de prendre des photos et des vidéos de manière authentique, de partager vos aventures, d’écouter de la musique ou de passer des appels, pour que vous puissiez rester présent avec vos amis, votre famille et le monde qui vous entoure. Développées en partenariat entre Facebook et Essilor Luxottica, les Ray-Ban Stories commencent à 299 $ et sont disponibles à l’achat en 20 styles différents, en ligne et dans une sélection de commerces aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni.

Elles sont disponibles en 20 variantes, reprenant les styles les plus emblématiques de Ray-Ban — Wayfarer, Wayfarer Large, Round, et Meteor — et cinq coloris, et sont équipées de verres solaires, de prescription, polarisants, dégradés ou Transitions, pour que vous puissiez choisir le style qui vous convient.

La double caméra intégrée 5MP de Ray-Ban Stories vous permet de capturer les moments de vie tels qu’ils se produisent d’un point de vue unique et subjectif, à la première personne. Vous pouvez facilement capturer le monde tel que vous le voyez, en prenant des photos et des vidéos allant jusqu’à 30 secondes à l’aide du bouton d’enregistrement ou en mains libres grâce aux commandes vocales de l’assistant Facebook. Une lumière LED intégrée indique aux personnes à proximité que vous êtes en train de prendre une photo ou une vidéo. Des haut-parleurs ouverts et discrets sont intégrés et accompagnés d’un réseau audio à trois microphones pour assurer une transmission de qualité de la voix et du son des appels vocaux et vidéos. Une technologie de focalisation des faisceaux et un algorithme de suppression du bruit de fond offrent également une qualité sonore comparable à celle d’écouteurs classiques.

Ray-Ban Stories est associé à la nouvelle application Facebook View, pour partager simplement vos histoires et vos souvenirs avec vos amis et contacts sur les réseaux sociaux. L’application Facebook View, disponible sur iOS et Android, permet d’importer, modifier et partager facilement les contenus captés avec vos lunettes intelligentes via les applications installées sur votre téléphone : Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter, TikTok, Snapchat, etc. Elle permet aussi d’enregistrer le contenu dans la bibliothèque photos de votre téléphone et de l’éditer ou de le partager depuis celui-ci. Vous pouvez enfin ajouter une touche créative unique à vos contenus grâce à la toute nouvelle et exclusive fonctionnalité de retouche intégrée à Facebook View.