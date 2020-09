Ratchet & Clank: Rift Appart : 7 minutes de gameplay en 4K

Pendant l’Opening Night Live de la Gamescom, les gamers du monde entier ont pu découvrir plus de 7 minutes de gameplay de Ratchet & Clank : Rift Apart.

Cette exclusivité PlayStation 5 mérite d’être savourée en 4K, pour bien apprécier le niveau de détail sans précédent apporté par les talentueux développeurs du jeu, Insomniac Games.

Ratchet & Clank : Rift Apart sera disponible exclusivement sur PlayStation 5, dans la fenêtre de lancement de la console. Cette séquence est une parfaite démonstration de la puissance et de la rapidité du SSD de la PlayStation 5, qui permet à nos deux héros de sauter d’un monde à l’autre, sans aucun temps de chargement ! Retrouvez cette démo ci-dessous avec les sous-titres en français…