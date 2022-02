Range Rover : jusqu’à 113 km en mode 100% électrique

La gamme du nouveau luxueux Range Rover est à présent disponible à la commande dans toute sa diversité pour la première fois. La sobriété en toute élégance : L’hybride rechargeable propose une autonomie en mode 100% électrique jusqu’à 113 km – une performance qui surpasse les attentes. Grâce à sa grande autonomie électrique, les nouvelles motorisations hybrides rechargeables permettent aux usagers, en conditions réelles, de parcourir 75 % de leurs parcours en mode zéro émission.

La capacité des hybrides rechargeables se traduit aussi bien par leurs performances que par leur sobriété. Selon les chiffres homologués, les PHEV peuvent parcourir jusqu’à 113 km1 en mode 100 % électrique selon les normes WLTP avec des émissions de CO2 aussi faibles que 18 g/km. Cela signifie que, en moyenne, le client Range Rover pourra accomplir 75 % de ses trajets en mode purement électrique. Le nouveau Range Rover est aussi l’un des rares PHEV à offrir une capacité de charge rapide en courant continu (DC) avec une puissance jusqu’à 50 kW, lui permettant de recharger jusqu’à 80 % en moins d’une heure, ce qui en fait l’un des hybrides rechargeables les plus rapides en la matière.

Les versions hybrides rechargeables sophistiquées obtiennent un niveau d’émissions de CO2 de seulement 18 g/km – mieux que les estimations annoncées – dans un mélange unique fait de la sobriété et des performances sans effort du six-cylindres. Dans un luxe sans égal, les commandes sont ouvertes pour le très exclusif nouveau Range Rover SV, expression ultime du luxe moderne selon Range Rover avec des thèmes de design finement réfléchis et une délicieuse attention portée aux détails

Il propose une palette de choix sans précédent : des éléments de design exclusifs, des matériaux précieux et des thèmes de design pensés avec soin garantissent au nouveau Range Rover SV d’offrir une palette de personnalisation plus vaste que jamais

En puissance, le nouveau Range Rover SV est disponible avec la motorisation P510e PHEV (hybride rechargeable), le sobre diesel MHEV (à hybridation légère) ou le nouveau V8 essence double turbo dont la vitesse de pointe est portée à 260 km/h. La demande sans précédent pour le nouveau Range Rover s’est traduite par plus de 2 millions de configurations sur le site Internet de Land Rover depuis son lancement en octobre 2021.

Il y a de l’espace pour tout : de luxueux habitacles pour quatre, cinq, et sept sièges sont disponibles avec les carrosseries normales ou à empattement allongé, offrant plus de place, de luxe et de polyvalence que jamais.

Le nouveau Range Rover, lorsque cette version fera ses débuts en 2024, constituera le premier d’une série de Land Rover 100 % électriques, tous les modèles de la gamme Land Rover devant être disponibles avec une motorisation 100 % électrique à la fin de la décennie – soutenant Jaguar Land Rover vers l’objectif zéro carbone dans ses produits, ses opérations et ses usines dès 2039 dans le cadre de la stratégie “Reimagine”.

Disponible à la commande : le nouveau Range Rover hybride rechargeable P440e est disponible à partir de 134100 € sur le marché français. Les prix du Range Rover SV démarrent à 187600 € (D350).

www.landrover.fr/vehicles/newrangerover