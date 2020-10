Rambo s’invite dans Mortal Kombat 11 Ultimate

Mortal Kombat 11 Ultimate comprend le Kombat Pack 2 qui ajoute les personnages jouables Mileena, Rain et Ramboà la liste des combattants, ainsi que le jeu de base Mortal Kombat 11, le Kombat Pack 1 et l’extension Mortal Kombat 11: Aftermath.

La sortie mondiale de Mortal Kombat 11 Ultimate est prévue le 17 novembresur PlayStation 5, PlayStation4, PlayStation4 Pro, Xbox Series X|S, les consoles Xbox One, Nintendo Switch, PC et Stadia. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11, et de Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS4 et les consoles Xbox One pourront accéder gratuitement aux mises à niveau PS5 et Xbox Series X|S, et bénéficieront d’une résolution 4K dynamique, de graphismes améliorés, de temps de chargement réduits et plus encore.

Mortal Kombat 11 Ultimate inclut les améliorations et le contenu suivants :

• Une expérience Mortal Kombat 11 ultime – deux Campagnes Histoire acclamées par la critique plongeant les joueurs dans une aventure aux frontières du temps, dans la pure lignée de la saga épique de Mortal Kombat, avec 37 personnages jouables. La prise en charge du Krossplay – permettra aux joueurs PS5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One de s’affronter sur différentes plateformes dans certains modes.

• Le Kombat Pack 2 – de tout nouveaux combattants dont Mileena, clone hybride mi-édenien, mi-tarkatan de Kitana ; Rain, le demi-dieu édenien royal ; et Rambo, le soldat des Forces Spéciales emblématique ayant la voix et les traits de l’acteur Sylvester Stallone.

• L’extension Mortal Kombat 11 : Aftermath – contient la première extension Histoire de la franchise, trois personnages jouables (Fujin, Sheeva et RoboCop) et 10 skins de personnages supplémentaires.

• Le Kombat Pack 1 – comprend six personnages jouables (Shang Tsung, Nightwolf, Sindel, le Joker, Terminator T-800 et Spawn) ainsi que 25 skins de personnages supplémentaires.

• Mortal Kombat 11 – remplit de fonctionnalités et de modes pour tous les joueurs, dont la Campagne Histoire, le système de variation personnalisées, les Stage Fatalities, les Friendships, le jeu en ligne, le mode Tours du Temps, le Tutoriel, la Krypte, la Ligue de Kombat, les combattants klassiques ainsi que des personnages inédits de la franchise, tous équipés de Fatalities uniques aux images gores.

• La mise à niveau PS5 disponible – avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et une compatibilité entre les consoles de générations différentes pour certains modes. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 et Mortal Kombat 11 Ultimate sur PS4 et PS4 Pro pourront accéder gratuitement à la mise à niveau PS5. Elle sera disponible à partir du lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate.

• L’activation du Smart Delivery pour Xbox Series X|S – avec une résolution 4K dynamique, des graphismes améliorés, des temps de chargement réduits et une compatibilité entre les consoles de générations différentes pour certains modes. De plus, les détenteurs et les nouveaux acquéreurs de Mortal Kombat 11 sur les consoles Xbox One pourront accéder gratuitement à la mise à niveau Xbox Series X|S. Elle sera disponible en même temps que le lancement de Mortal Kombat 11 Ultimate.