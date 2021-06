Ralph Lauren débarque dans l’e-sport avec G2 Esports

Ralph Lauren devient l’équipementier exclusif de l’équipe G2. Pour la première fois, une marque de luxe équipe officiellement toute une équipe d’eSport sur le long terme !

G2 a été fondée en 2015 par Carlos « Ocelote » Rodriguez, célèbre joueur de League of Legends devenu propriétaire de sa propre équipe, et Jens Hilgers, entrepreneur et investisseur chevronné dans le monde de l’eSport. Ces cinq dernières années, G2 s’est constitué une communauté mondiale de plus de 32 millions de fans dans la région EMEA, en Amérique du Nord, en Amérique latine et dans la région Asie-Pacifique. Dans le cadre de ce partenariat, Ralph Lauren et G2 lancent également une série d’activations prioritairement numériques sur des plateformes telles que TikTok et Twitch, ainsi que des campagnes et événements internationaux. « Notre partenariat avec G2 renforce nos initiatives pour faire vivre notre puissante marque historique sur de nouvelles plateformes, en toute authenticité. Il est également représentatif de notre engagement envers de nouveaux consommateurs, notamment une génération bercée par le numérique pour qui les jeux-vidéo sont aussi bien un sport d’envergure internationale qu’ un divertissement », explique Alice Delahunt, directrice Contenu & Numérique chez Ralph Lauren.

Cet été, le public découvrira Rekkles, la star du jeu League of Legends signée par G2, dans la nouvelle campagne de Ralph Lauren pour Wimbledon. Célébrant la 16e année de la marque en tant qu’équipementier officiel du tournoi, cette campagne mettra également à l’honneur d’autres athlètes de haut niveau dans un large éventail de sports.

« C’est un grand jour dans ma vie et dans l’histoire de G2. Une marque que j’affectionne depuis de nombreuses années a rejoint notre famille, confie Carlos « Ocelote » Rodriguez, fondateur et directeur général de G2 Esports. Avec leur soutien, nous allons continuer de nous développer pour repousser encore les limites du divertissement. En tant que gamer de longue date et directeur fondateur fier de son entreprise, je n’oublierai jamais ce moment incroyable où Ralph Lauren s’est lancé dans notre secteur. C’est un bonheur absolu de partager avec vous tous nos futurs projets. »