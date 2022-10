Qui veut une enceinte connectée Echo Dot, Echo Dot avec horloge, ou Echo Studio ?

Les tout nouveaux Echo Dot et Echo Dot avec horloge offrent jusqu’à deux fois plus de basses et ajoutent un capteur de température.

Les nouveaux Echo Dot et Echo Dot avec horloge : une qualité sonore encore meilleure, un nouveau capteur de température, le contrôle par le toucher et un affichage LED amélioré. Les tout nouveaux Echo Dot et Echo Dot avec horloge sont les plus puissants à ce jour. L’architecture audio améliorée comprend un transducteur à large bande personnalisée et un haut-parleur à excursion la plus élevée de tous les Echo Dot, offrant des voix claires et jusqu’à deux fois plus de basses que la génération précédente, le tout dans le même format compact et sphérique.

L’Echo Dot et l’Echo Dot avec horloge sont dotés de nouveaux capteurs qui permettent des expériences Alexa plus contextuelles, comme la possibilité de créer une Routine Alexa pour allumer automatiquement votre ventilateur connecté lorsqu‘une certaine température est atteinte à l’intérieur. La nouvelle génération ajoute également un accéléromètre pour permettre de nouvelles commandes via le toucher, de sorte que vous pouvez simplement toucher le dessus de l’appareil pour mettre en pause et reprendre la musique, annuler les minuteurs ou mettre fin à un appel. Le nouvel Echo Dot avec horloge est doté d’une technologie améliorée de points à haute densité de 5×21 LED, offrant une manière plus dynamique et plus puissante de voir les informations en un coup d’œil. Désormais, en plus de l’heure, vous pouvez voir le nom d’un titre de chanson ou d’un artiste, la météo, un calcul ou une unité de mesure, et bien plus encore.

Echo Studio, l’enceinte Echo aux meilleures performances audio, s’améliore encore grâce à la nouvelle technologie du traitement du son spatial et à l’extension de sa plage de fréquences. Notre technologie propriétaire de traitement du son spatial, est conçue pour offrir un son en stéréo amélioré rendant la musique et les bandes originales de films plus immersives pour l’auditeur, avec plus de profondeur, de clarté et de présence. Cette technologie offre des performances similaires à celles d’un système stéréo haute fidélité. Ainsi les voix sont plus présentes au centre, tandis que les instruments en stéréo panoramique sont mieux définis autour, créant ainsi une expérience sonore immersive qui reproduit fidèlement l’intention de l’artiste. En outre, l’extension de la plage de fréquences offre de meilleures performances, avec des médiums plus clairs et des basses plus profondes. Ces nouveautés viennent s’ajouter à la prise en charge par Echo Studio des technologies Dolby Atmos et Sony 360 Reality Audio. De plus, nous lançons une nouvelle option de couleur pour les clients : le blanc.

Echo Dot est disponible dès aujourd’hui dans une nouvelle couleur, bleu marine, ainsi qu’en anthracite et en blanc pour 59,99 €. Echo Dot avec horloge est disponible dès aujourd’hui en bleu-gris et en blanc pour 69,99 €. Echo Studio est disponible dès aujourd’hui en noir et en blanc sur amazon.fr/echostudio pour 199,99 €.