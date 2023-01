Qu’est-ce que la commande vocale Sonos et comment fonctionne-t-elle ?

Vous recherchez un guide complet et détaillé sur la commande vocale Sonos ? Vous êtes au bon endroit.

Que vous vous demandiez ce qu’est Sonos Voice Control, comment cela fonctionne ou pourquoi vous devriez être excité à ce sujet, nous avons toutes les réponses. Peut-être êtes-vous à la recherche de l’un des meilleurs haut-parleurs Sonos. Ou peut-être que vous en avez déjà un et que vous voulez savoir quel potentiel inexploité il recèle. Quoi qu’il en soit, tout est là…

Qu’est-ce que la commande vocale Sonos ?

Sonos Voice Control est, comme vous l’avez probablement deviné, un assistant vocal développé par Sonos. Avant de rouler des yeux à l’idée d’une autre tentative d’une entreprise de supplanter Alexa, Google Assistant et Siri (on te voit, Cortana), il est important de noter que Sonos Voice Control n’est pas un assistant intelligent jouant dans le même catégorie que les grands que nous venons d’évoquer.

Il ne vous dira pas la météo, ni ne gèrera votre agenda. Il ne vous indiquera pas non plus les directions via le système de navigation par satellite de votre voiture, ni ne vous indiquera l’âge de Dwayne Johnson lorsqu’on le lui demandera. Au lieu de cela, l’assistant vocal de Sonos a été purement conçu pour fournir un fonctionnement mains libres facile de vos haut-parleurs Sonos, lorsque vous êtes occupé à autre chose.

Qu’il s’agisse de cuisiner sur le barbecue ou simplement d’être trop paresseux pour saisir la télécommande de l’autre côté de la pièce, une fonction de commande vocale de qualité infusera votre expérience d’écoute avec la joie de la commodité, afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches et/ ou se détendre à la place.

Si vous souhaitez également l’intelligence traditionnelle d’un assistant vocal, vous pouvez également configurer Alexa comme d’habitude et l’exécuter en même temps. L’assistant Google, bien que pris en charge, vous demandera malheureusement de désactiver l’assistant de Sonos. Pourquoi tout le monde ne peut-il pas s’entendre ?

Quels services de diffusion de musique fonctionnent avec Sonos Voice Control ?

Sonos Voice Control est actuellement compatible avec Apple Music, Amazon Music, Deezer, Pandora et Sonos Radio. Malheureusement, les utilisateurs de Spotify et de YouTube Music sont laissés de côté, du moins pour le moment.

Comment fonctionne la commande vocale Sonos ?

La première chose à noter est le fait que Sonos Voice Control traite tout directement sur le haut-parleur lui-même, ce qui signifie qu’aucun de vos enregistrements vocaux n’est téléchargé sur le cloud. Bien que cela ne soit pas un gros problème pour certaines personnes, les défenseurs de la vie privée préféreront sûrement cette méthode.

L’anonymat mis à part, cette configuration signifie également que Sonos Voice Control est capable de se pavaner sur des appareils tels que Sonos Roam et Sonos Move, même lorsqu’ils basculent leurs modes Bluetooth respectifs. La simple commande “Hey Sonos” est tout ce dont vous avez besoin pour activer l’assistant, suivie de vos instructions. Vous pouvez également le commander dans différentes langues, pour une expérience encore plus naturelle.

Que fait la commande vocale Sonos ?

Que pouvez-vous réellement faire avec l’assistant vocal de Sonos ? Eh bien, naturellement, vous pouvez lui demander de jouer ou de mettre en pause la musique, et d’augmenter ou de baisser le volume. Vous pouvez également lui demander de lire les chansons ou les listes de lecture souhaitées, ou devenir plus technique en spécifiant sur quel haut-parleur/zone vous voulez qu’il joue.

“Hey Sonos, joue du jazz doux dans le salon” fera, par exemple, exactement ce à quoi vous vous attendez, agrémentant votre salon de délicieuses sonorités de saxophone. Vous pouvez également demander à Sonos Voice Control combien de batterie il reste à un appareil particulier, activer et désactiver des fonctionnalités, et même lui demander ce qu’il peut faire si vous voulez un récapitulatif de toutes les différentes fonctions disponibles.

N’hésitez pas à consulter le guide officiel de Sonos pour toutes les commandes vocales disponibles si vous avez envie d’une lecture supplémentaire.