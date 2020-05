Quels jeux aura-t-on sur la Xbox Series X ?

Halo Infinite, le plus grand jeu annoncé jusqu’à présent pour la Xbox Series X, est prévu pour la fenêtre de tir des vacances 2020. Ce sera presque certainement un titre de lancement, et il arrivera également sur Xbox One et PC.

Au-delà de cela, Microsoft a dévoilé Senua’s Saga: Hellblade II aux Game Awards. La suite de Ninja Theory a l’air intense, bien que nous n’ayons vu qu’une cinématique jusqu’à présent. La nouvelle Xbox Series X ne devrait qu’en amplifier la tension et l’émotion.

Tous les grands jeux multiplates-formes AAA qui sortiront en 2020 devraient également débarquer sur la Xbox Series X, y compris Cyberpunk 2077 et Watch Dogs 3, mais nous n’avons pas encore vu passer d’annonces officielles à ce sujet.

Heureusement, Microsoft continuera de compter sur son héritage, avec la prise en charge de la rétrocompatibilité, soit “des milliers de vos jeux préférés sur quatre générations de jeux” jouables sur la Xbox Series X. Fondamentalement, si un titre est jouable sur Xbox One en ce moment, nous nous attendons à ce qu’il soit également jouable sur Xbox Series X. Gears 5 devrait se voir consacrer une édition Xbox Series X mise à jour, bien sûr, et Minecraft a été montré avec des améliorations visuelles majeures dues au Ray Tracing.

Enfin, grâce à une fonctionnalité appelée Smart Delivery, vous pourrez toujours accéder à la meilleure version du jeu disponible sur la Xbox sur laquelle vous jouez. Ainsi, pas besoin d’achats multiples.

Malgré la pandémie, Microsoft et ses partenaires consacreront les prochains mois à déployer les annonces de grands jeux sur Xbox Series X, à la fois dans la fenêtre de lancement et probablement au-delà. Nous avons eu un premier aperçu de plusieurs de ces titres le 7 mai dans cette bande-annonce, qui se concentre sur les versions tierces.

Ici, place à Assassin’s Creed Valhalla, Dirt 5 et Yakuza: Like a Dragon, Scarlet Nexus, Call of the Sea et Chorus. D’après ce que nous voyons, il est peu probable que les premiers jeux représentent une énorme mise à niveau visuelle comparé à la Xbox One X. Mais nous espérons que nous verrons des performances plus fluides, des détails plus solides et moins de lags au coeur de l’action.

Microsoft devrait présenter des jeux phares courant juillet, alors restez à l’écoute pour en savoir plus…