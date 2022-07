Que faut-il penser du Nothing Phone 1 à 469 euros ?

Le Nothing Phone 1 est enfin arrivé. Le premier bébé de poche de la start-up britannique entend réinjecter un peu de plaisir dans le monde du téléphone avec un engin personnalisable et un design transparent.

Après des semaines de teasing et dz battage médiatique qui aura vu des enchérisseurs payer plus de 3000 $ pour être l’un des 100 premiers à en posséder un, le Nothing Phone a été officiellement révélé, avec des spécifications et un style plus qu’un peu inspirés par les derniers iPhones d’Apple. Le cadre en aluminium 100 % recyclé entoure un écran OLED de 6,55 pouces à l’avant, avec une résolution Full HD+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des cadres minces sur les quatre côtés. Il y a aussi un capteur d’empreintes digitales dans l’écran.

Mais la véritable arme de séduction massive est à l’arrière, avec un panneau en verre transparent montrant des éléments matériels internes comme une bobine de charge sans fil – et l’éclairage de glyphe unique. Composé de 900 LED blanches individuelles, le système de glyphe s’allume pour indiquer les notifications entrantes, afficher votre batterie restante, agir comme une lumière d’appoint lorsque vous prenez des photos en gros plan, ou vous informer lorsqu’un appareil se charge sans fil. Une seule LED rouge qui s’allume lors de l’enregistrement de vidéos.

Les lumières clignotent au rythme de dix sonneries personnalisées, dont une qui épelle N-O-T-H-I-N-G en code Morse. Retournez le téléphone sur un bureau et il se mettra automatiquement en sourdine, en s’appuyant uniquement sur différents éléments de glyphe pour vous faire savoir si une notification provient d’un contact important ou si elle peut être laissée à plus tard.

À l’intérieur, on trouve un Snapdragon 778G +, un processeur de niveau intermédiaire modifié par Qualcomm exclusivement pour Nothing pour prendre en charge la charge sans fil et la charge sans fil inversée. La batterie de 4500 mAh prend également en charge une charge rapide filaire de 33 W. Mais il n’y a pas de bloc d’alimentation dans la boîte – juste un câble USB-C. Vous devrez utiliser votre propre adaptateur.

Le Phone 1 renonce également à un port casque 3,5 mm – mais toute personne possédant une paire d’écouteurs sans fil Nothing’s Ear 1 ne s’en souciera probablement pas. Les accessoires sont parfaitement intégrés dans Nothing OS, la version minimale de la société sur Android, apparaissant dans la barre de notification pour un accès facile. Au lancement, il permettra même aux propriétaires de Tesla de déverrouiller leur voiture, avec un support plus large à suivre plus tard.

Il existe des polices, des sons, des fonds d’écran et des widgets personnalisés pour aider à différencier le Phone 1 du reste du monde Android. L’entreprise n’ayant conclu aucun accord avec des applications tierces, vous ne serez donc pas bombardé de trucs préinstallés. Le Phone 1 est lancé sur Android 12, avec trois ans de mises à jour logicielles et quatre ans de mises à jour de sécurité promises.



Sur le front de la photographie, le Phone 1 dispose de deux caméras arrière de 50 MP : un capteur principal provenant de Sony avec une ouverture f/1,88 et une taille de capteur de 1/1,56 pouces, et un ultra large avec une ouverture f/2,2 avec l’aimable autorisation de Samsung. Les deux ont une stabilisation électronique de l’image, mais l’appareil photo principal double également avec OIS. La caméra selfie orientée vers l’avant est dotée d’un capteur 16 MP. Rien ne dit que de sérieux efforts aient été déployés pour les algorithmes de traitement d’image et simplifier l’interface utilisateur de l’application pour une utilisation point-and-shoot.

Le Nothing Phone 1 sera en vente à partir du 21 juillet. En France, il sera proposé chez Amazon. Il est disponible en blanc et en noir, avec trois modèles au choix : 8 Go/128 Go (469 euros), 8 Go/256 Go (499 euros), et le 12 Go/256 Go (549 euros, disponible à la fin de l’été).