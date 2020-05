Quatix 6X Solar : la nouvelle montre marine connectée de Garmin avec chargement solaire

Garmin dévoile aujourd’hui la quatix 6X Solar, un nouveau modèle innovant de smartwatch qui vient compléter la série quatix 6 lancée récemment. La quatix 6X Solar offre une technologie inédite qui ravira les passionnés de nautisme ; elle capte l’énergie du soleil pour prolonger l’autonomie de la batterie, une fonctionnalité indispensable pour les longues sorties en mer.

« Nous sommes fiers d’enrichir la nouvelle série quatix 6 de la technologie Solar, l’innovation qui offre le chargement solaire directement depuis le cadran, explique Dan Bartel, Vice-président en charge des ventes mondiales de Garmin. Nos utilisateurs pourront ainsi bénéficier de toutes les fonctionnalités déjà reconnues et appréciées de cette gamme sophistiquée de smartwatches marines, le tout avec une autonomie encore plus importante. Munie de la technologie Solar de Garmin, totalement unique, la quatix 6X Solar permettra aux plaisanciers de profiter toujours plus longtemps de leurs activités préférées sur les vagues comme sur la terre ferme ».

La nouvelle quatix 6X Solar est la première montre marine GPS Garmin à être dotée de la technologie Solar, pouvant prolonger l’autonomie de la batterie grâce à son verre photovoltaïque transparent. Elle reprend les caractéristiques préférées des adeptes de la fēnix 6X Pro Solar avec des applications spécifiques pour la pêche, la voile et la navigation et propose des profils d’activités et de mesures de performance adaptées à tous types d’activités sportives en mer comme sur terre. La quatix 6X Solar est le compagnon idéal des passionnés de marine en offrant un contrôle total du bateau : des traceurs de carte Garmin compatibles, de multiples fonctionnalités telles que le contrôleur de pilote, le streaming de données, l’assistance régate SailAssist, la commande de système de divertissement Fusion-Link et bien plus encore.

Grâce à un très large panel de technologies adaptées au monde marin, la quatix 6X Solar est un accessoire indispensable pour les aventuriers nautiques. Utilisée conjointement avec des appareils électroniques Garmin embarqués ou le GNT 10, la montre reçoit en continu où qu’elle soit sur le bateau des données NMEA 2000 issues de différents capteurs, pour afficher les informations de vitesse, de profondeur, de température, de force et de direction du vent. Elle est également compatible avec la cartographie BlueChart g3. Reliée à un pilote automatique embarqué, la quatix 6X Solar permet, à l’instar d’autres modèles quatix 6, de changer de cap, engager un modèle de navigation ou bien suivre un itinéraire GPS.

La quatix 6X Solar intègre également toutes les fonctionnalités phare des montres connectées Garmin avec par exemple un suivi quotidien de son activité4. Avec son design soigné, cette montre se révèle particulièrement élégante à porter, et ce en toute circonstance ! Pour rester connecté, il suffit d’activer les notifications intelligentes pour recevoir des alertes signalant des appels entrants, SMS, emails et bien plus encore. En outre, grâce à la solution de paiement sans contact6 GarminPay, la quatix 6X Solar permet de régler facilement ses achats en toute sécurité. La quatix 6X Solar propose enfin un dispositif de stockage de musique avec une capacité de 2 000 chansons. Les utilisateurs peuvent également synchroniser leurs playlists favorites à partir des fournisseurs de musique les plus populaires, pour passer des moments festifs sans nécessiter l’utilisation d’un téléphone.

La quatix 6X Solar est également dotée de la technologie cardio poignet pour suivre et mesurer la fréquence cardiaque tout au long de la journée, et ce même en milieu aquatique lors d’activités de natation. La montre assure également un suivi avancé du sommeil et de l’activité physique grâce à l’Oxymètre de pouls8, qui contrôle les niveaux de saturation en oxygène du sang. Par ailleurs, la fonction innovante Body Battery permet de contrôler le niveau d’énergie du corps à tout moment afin de mieux gérer sa journée entre entraînements, temps de repos et périodes de sommeil.

Prête à défier les éléments en mer comme sur terre, la quatix 6X Solar est dotée d’un écran antireflet de 3,5 cm (1,8 pouce) en verre transparent Power Glass qui capte l’énergie du soleil pour prolonger l’autonomie de la batterie. Un simple coup d’œil au poignet suffit pour constater la quantité d’énergie solaire captée par le verre. Ainsi, l’autonomie de la quatix 6X Solar atteint 21 jours en mode smartwatch et jusqu’à 24 jours grâce au chargement solaire.2 La nouvelle fonction Power Manager permet également d’apprendre à gérer l’autonomie de de sa montre en personnalisant les fonctions les plus utilisées et en visionnant l’impact sur l’autonomie des différents capteurs et paramètres. Résistante à l’eau jusqu’à une profondeur de 100 mètres, cette montre est conçue pour la vie au fil de l’eau.

La quatix 6X Solar est livrée avec deux bracelets, un en titane et un autre en silicone bleu cirrus avec le système QuickFit. Elle est disponible dès à présent au prix public indicatif de 1 149,99 €.