Quand Vans Skateboarding rencontre Timberland

Vans Skateboarding et Timberland dévoilent leur toute première collaboration autour de la Half Cab de Vans d’un côté et de l’Euro Hiker de l’autre.

Deux grands classiques de la chaussure fusionnent pour créer une silhouette unique, mi-chaussure de skate, mi-boots. Ces 12 derniers mois, Vans a célébré avec fierté les 30 ans de son emblématique chaussure de skate Half Cab en mettant en lumière l’influence culturelle considérable de ce modèle. Pour terminer en apothéose cet hommage à trois décennies d’histoire, la Half Cab joue aujourd’hui la carte de l’audace et entre dans l’univers Timberland afin de créer une toute nouvelle silhouette baptisée Vans Skateboarding x Timberland Half Cab Hiker, proposant un design hybride à mi-chemin entre la chaussure de skate et la boots de randonnée.

Côté inspiration, on retrouve évidemment l’héritage de la Half Cab originelle mais également celui de l’Euro Hiker de Timberland, une chaussure de randonnée légère mais étonnamment robuste créée en 1988. Un modèle qui, à l’image de la Half Cab, a fait tomber les barrières pour être adopté par une variété de sous-cultures à travers le monde. Avec sa silhouette épurée, sa palette de couleurs inspirée de la planète et son ADN outdoor, l’Euro Hiker est devenu un incontournable de l’hiver pour les urbains soucieux de leur style – tout comme les skateurs se tournent vers la Half Cab pour ses performances intemporelles. Pour cette nouvelle capsule, on retrouve la tige traditionnelle de la Half Cab sur la construction de l’Euro Hiker, agrémentée de renforts d’œillets de laçage en métal et de lacets ronds bicolores. Chaque paire est fabriquée dans un mélange de toile et de cuir haut de gamme Timberland, sans oublier une doublure en tissu ReBOTL™ contenant au moins 50% de plastique recyclé. Pour compléter le look, des cols en cuir rembourré, une semelle extérieure crantée adhérente en caoutchouc ainsi que des détails cobrandés Vans et Timberland viennent agrémenter la collab, disponible dans les coloris jaune blé iconique et chocolat/olive.

Ce n’est pas tout : une toute nouvelle version des emblématiques boots 6-Inch Timberland accompagnent ces deux modèles. Lancée pour la première fois en 1973, les boots 6-Inch offrent un style immédiatement reconnaissable qui, pour l’occasion, a été revu par les équipes de Vans, proposant une esthétique à la fois streetwear, workwear et skate dans une version noire. Incontestablement, cette volonté de se retrouver à la croisée des chemins entre culture skate et esprit outdoor est présente dans l’ADN de cette capsule. Mais elle se manifeste également dans l’iconographie entourant cette collaboration : avec pour décor les paysages du Nebraska, entre le siège social ensoleillé de Vans en Californie et les superbes locaux de Timberland dans le New Hampshire, les clichés réalisés par le célèbre photographe Cian Moore mettent ainsi en scène des mannequins professionnels mais aussi des locaux, dont Phil Burcher, propriétaire du skateshop d’Omaha Precision Skateboards.

La collaboration Vans Skateboarding x Timberland sera lancée le 20 décembre dans une sélections de magasins Vans et Timberland®, sur vans.fr et timberland.com. Les Half Cab Hikers sont vendues au prix de 170€, tandis que les boots 6-Inch sont disponibles au prix de 240€