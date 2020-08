Quand Seiko 5 Sports rencontre Street Fighter V…

Portez une Seiko 5 Sports de votre personnage préféré et trouvez un combattant digne de votre défi ! Créé en 1968 et relancé en 2019, Seiko 5 Sports propose depuis plus d’un demi-siècle une grande variété de montres mécaniques fiables et durables aux amateurs de montres de tous les âges. Aujourd’hui, Seiko 5 Sports présente six nouvelles créations qui s’inspirent de Street Fighter V, la dernière édition du célèbre jeu de combat Player VS Player ; Street Fighter.

Avec une première version sortie en 1987, Street Fighter est désormais le jeu de combat leader dans le domaine de l’e-sport, pratiqué et considéré par des millions de joueurs dans le monde. Chacune des six créations est inspirée des personnages principaux du jeu : Ryu, Ken, Chun-Li, Guile, Zangief et Blanka.

La collection sera disponible dans le monde entier au sein des boutiques Seiko et chez ses partenaires sélectionnés dès le mois de septembre, en éditions limitées de 9 999 pièces à 450 € chacune. Ces montres sont toutes équipées du célèbre calibre automatique 4R36 de Seiko ; il possède 24 rubis, un remontage manuel possible, une réserve de marche de 41 heures et une fonction stop seconde. Elles sont toutes étanches à 10 bar et possèdent un fond de boîte transparent vissé.

RYU – Poing inébranlable

Le design de la montre est inspiré de l’uniforme de judo classique « do-gi » porté par Ryu et les marques en forme de rayures sur la lunette reflètent l’entraînement difficile qu’il a subi pour devenir un « vrai combattant ». Les caractéristiques emblématiques en kanji « Furinkazan » inscrites sur ses gants apparaissent en version simplifiée à 9 heures, elles signifient « aussi rapide que le vent, aussi doux que la forêt, aussi féroce que le feu et aussi immuable que la montagne ». Ces quatre caractères sont également imprimés sur la doublure du bracelet tandis que la commande de son coup spécial « Hadoken » est discrètement imprimée sur le fond du boîtier.

KEN – Rapide et cracheur de feu

Le costume et les cheveux blonds de Ken se retrouvent dans les couleurs rouge et jaune de la montre, et le design de son costume se reflète également dans le cadran. A l’extrémité de la doublure du bracelet se trouve le logo de sa société, la « Masters Foundation », dévoilant une autre facette de son identité. La commande pour l’un des coups les plus célèbres du jeu, « Shoryuken » est imprimée sur le fond du boîtier.

CHUN-LI – Jade bleu

La combinaison du bleu et de l’or donne vie à la robe chinoise de Chun-Li. Le design du col de sa robe est imprimé sur le cadran à 12 heures, et les pointes de son bracelet se retrouvent sur les index à six et neuf heures. Le motif de dragon sur sa ceinture est imprimé sur la doublure du bracelet et la commande de son coup spécial « Spinning Bird Kick » sur le fond du boîtier.

GUILE – Forteresse indestructible

L’uniforme de Guile en tant que major de l’US Air Force est représenté par le cadran à motif camouflage et son écusson militaire placé à 6 heures. A 9 heures se trouve la « plaque militaire » de son meilleur ami Charlie Nash qu’il conserve auprès de lui pour l’encourager et être plus fort pendant les combats. Sur le fond du boîtier est imprimée la commande de son coup spécial, « Sonic boom ».

ZANGIEF – Cyclone de fer

Le design du cadran reflète la puissance du corps musclé de Zangief. Le motif circulaire rappelle son coup spécial « Cyclone Lariat ». Les grands chiffres arabes et index en gras, ainsi que l’affichage du calendrier avec une loupe donnent de l’impact à la montre. Son bracelet en nylon illustre parfaitement les bracelets de force de Zangief. Le fond du boîtier porte la commande de son mouvement spécial « Screw Pile Driver ».

BLANKA – L’appel de la jungle

Le motif de décharge électrique imprimé sur la lunette reprend l’un des mouvements spéciaux de Blanka, «Electric Thunder ». Le cadran spiral est basé sur les assauts rotatifs emblématiques de Blanka, et les index sont à l’image de ses dents acérées et puissantes. L’image d’une petite poupée « Blanka Chan » est imprimée à l’extrémité de la doublure du bracelet en nylon et la commande de son coup spécial, « Electric Thunder » apparaît sur le fond du boîtier.