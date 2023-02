Qualcomm Technologies présente son système modem-RF 5G Snapdragon X35

Qualcomm Technologies a annoncé aujourd’hui le système modem-RF 5G Snapdragon X35, le premier système modem-RF 5G NR-Light au monde. NR-Light, une nouvelle classe de 5G, comble le vide entre les appareils mobiles haut débit et les appareils NB-IoT à bande passante extrêmement faible. Les appareils NR-Light, alimentés par le Snapdragon X35, peuvent être plus petits, plus rentables et offrir une plus grande autonomie que les appareils mobiles haut débit traditionnels.

Grâce à sa conception optimisée et à ses performances révolutionnaires, le Snapdragon X35 offre une plateforme de dispositifs qui comble l’écart de complexité et de capacité entre les extrêmes de la 5G actuelle et répond aux besoins des cas d’utilisation de niveau intermédiaire. Cette option à moindre coût offre aux fabricants d’appareils une voie de migration à long terme pour remplacer les appareils LTE CAT4+, ce qui, au final, augmente l’adoption de la 5G et permet une transition plus rapide vers un réseau 5G unifié.

En plus du Snapdragon X35, Qualcomm Technologies a également annoncé le système Snapdragon® X32 5G Modem-RF, une solution modem-antenne conçue pour réduire la complexité et alimenter des dispositifs NR-Light rentables.