Qualcomm crée son propre smartphone 5G Snapdragon avec Asus

Un haut de gamme Android qui regorge de technologies haut de gamme…

La grande majorité des smartphones Android sur le marché fonctionnent aujourd’hui avec un processeur Qualcomm Snapdragon, le dernier Snapdragon 888 haut de gamme apparaissant au sein des téléphones récents de Samsung, OnePlus et autres grands fabricants.

Cependant, il y a un nouveau Snapdragon qui pointe à l’horizon – et c’est un véritable smartphone Snapdragon. Baptisé le Smartphone pour Snapdragon Insiders, ce terminal est créé avec Asus et contient un Snapdragon 888, ainsi que des capteurs photo puissants, avec une prise en charge large bande 5G et Wi-Fi 6, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage et un écran 6,78 pouces 144 Hz Samsung. Il sera même livré avec des écouteurs sans fil Snapdragon personnalisés, pour compléter l’expérience des fans. Mais ce ne sera pas bon marché : comptez 1499 $