Qobuz s’associe à THX pour proposer une expérience musicale en haute résolution

La plateforme musicale française pionnière du son haute qualité et THX s’associent pour proposer une expérience musicale en haute résolution. Ce partenariat vise à rendre l’écoute haute résolution (Hi-Res) fluide et plus accessible aux passionnés de musique et de son. Dès aujourd’hui, le dongle amplificateur numérique-analogique THX Onyx portable (DAC/Amp) sera accompagné d’un abonnement de trois mois gratuit à Qobuz, offrant une qualité sonore inégalée (FLAC 24-Bit jusqu’à 192 kHz) plug-and-play sur un ensemble d’équipements audio.

“La qualité sonore de Qobuz via THX Onyx est à couper le souffle”, déclare Jason Fiber, directeur de l’exploitation et vice-président senior de THX Ltd. “Qobuz diffuse un flux audio complet et haute résolution non altéré. L’association de Qobuz et de THX Onyx est idéale pour les puristes et les passionnés qui veulent profiter de la musique telle qu’elle a été enregistrée et destinée à être entendue.”

THX Onyx est un convertisseur numérique-analogique/amplificateur USB portable qui offre une expérience audio incomparable par rapport aux casques filaires. THX Onyx, avec ses puissantes puces THX AAA et ESS intégrées, gère sans effort les meilleurs flux haute résolution de Qobuz en 24 bits/192 kHz, ainsi que toutes les autres résolutions proposées par la plateforme de streaming et de téléchargement haute qualité.

THX Onyx garantit une expérience d’écoute la plus fidèle avec une faible distorsion du bruit et une gamme dynamique maximale. Il est d’ailleurs reconnu comme étant le meilleur DAC/Amp à offrir une expérience audio optimale sur les ordinateurs portables et de bureau, les smartphones et les tablettes. L’abonnement Qobuz associé à THX Onyx offre ainsi aux auditeurs une véritable expérience audio digne des studios d’enregistrement.