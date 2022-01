Qobuz lance son offre DUO pour profiter à deux de la plus belle expérience d’écoute

Qobuz, la plateforme française de streaming et de téléchargement en haute résolution, lance sa toute nouvelle offre QOBUZ DUO qui donne accès à partir d’un même d’abonnement à deux comptes séparés. Cette formule vient compléter les offres individuelles et famille proposées à tous les passionnés de musique désireux de vivre une expérience musicale unique et de haute qualité.

Seule plateforme à proposer à la fois le streaming et le téléchargement en haute résolution, Qobuz lance en ce début d’année une nouvelle offre à destination de tous les passionnés de musique : QOBUZ DUO permet à deux personnes de bénéficier de deux comptes séparés à partir du même abonnement. Disponible à partir de 17,50 euros par mois, soit cinq euros seulement de plus que l’abonnement individuel, QOBUZ DUO donne accès au meilleur de la qualité musicale à deux personnes résidant sous le même toit. Cette nouvelle offre vient s’ajouter aux formules déjà proposées : SOLO et FAMILY, disponibles en version streaming illimité avec QOBUZ STUDIO, et en version streaming et téléchargement à l’acte avec QOBUZ SUBLIME.

À l’instar de toutes les offres proposées par Qobuz, les abonnés DUO auront accès en illimité et en simultané à un catalogue de plus de 70 millions de titres disponibles dans la meilleure qualité sonore (qualité Hi-Res et CD exclusivement). Ils bénéficieront d’un contenu éditorial d’une richesse inégalée avec plus de 500 000 chroniques d’albums, interviews, vidéos, biographies et bancs d’essai. Ils pourront également créer des playlists collaboratives et écouter leur musique à tout moment sans interruption sur tous les types d’appareils et équipements audio Haute Fidélité. “Nous sommes heureux de dévoiler QOBUZ DUO. Cette offre était attendue par nos clients, audiophiles et mélomanes désireux de partager leur passion de la musique avec une ou un de leurs proches. Ils pourront désormais vivre à deux une expérience musicale unique et de haute qualité, et cela à un tarif avantageux”, déclare Georges Fornay, Directeur général délégué de Qobuz.