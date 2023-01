Qobuz et La Seine Musicale vous invitent à la découverte musicale et à l’expérience de la qualité sonore  

Qobuz, la plateforme musicale haute qualité, et La Seine Musicale, haut lieu du spectacle vivant, prolongent leur partenariat initié en 2021 pour proposer une expérience unique nous invitant à la découverte musicale au sein d’un environnement sonore exceptionnel. Ce partenariat est pour Qobuz et La Seine Musicale l’opportunité de promouvoir la création artistique et de favoriser la culture, à travers la découverte et l’échange.

Du Live au Play : prolonger une expérience musicale de haute qualité chez soi

Depuis 15 ans, Qobuz a pour ambition de faire vivre une expérience musicale unique et enrichissante fondée sur la qualité sonore, musicale et éditoriale. C’est à ce titre que la plateforme de streaming française s’est associée à La Seine Musicale en invitant toutes et tous les amoureux de musique à poursuivre leur expérience en passant du live à l’écoute en streaming. Une manière de contribuer au rayonnement de la culture et d’accompagner petits et grands à la découverte musicale.

Ainsi, les spectateurs pourront prolonger l’expérience du live et de l’acoustique exceptionnelle des salles de La Seine Musicale à travers des playlists associées à la programmation et des contenus éditoriaux (mise en avant d’artistes, présentation d’album, etc.) proposés sur Qobuz. Telle la la première playlist de l’année inspirée de l’événement “Vous Trouvez ça Classique : Les Ballets de Tchaïkovski” (21 janvier à L’Auditorium de La Seine Musicale). Une véritable invitation musicale à la découverte des émotions derrière les grandes œuvres du compositeur : Casse-Noisette, le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant…

L’expérience et la découverte du son haute qualité se retrouvent également dans les allées de La Seine Musicale dans lesquelles des bornes d’écoutes Qobuz seront prochainement mises à disposition du public.

Ce partenariat sera par ailleurs l’occasion pour les abonnés Qobuz de bénéficier d’offres préférentielles sur une sélection d’événements de La Seine Musicale et pour ses spectateurs, d’avoir accès à un contenu musical et éditorial riche et éclectique tout en profitant de la musique en haute qualité sonore grâce à des offres Qobuz dédiées.

“Nous partageons avec La Seine Musicale l’ambition de faire découvrir, vivre et partager la musique dans toute son authenticité et dans un environnement de haute qualité. Nous sommes très heureux de ce partenariat qui représente une occasion unique de faire profiter nos abonnés d’une offre préférentielle à La Seine Musicale tout en valorisant toutes celles et ceux qui œuvrent à la création musicale et au rayonnement de la culture.”, déclare Pierre Largeas, Directeur Europe du sud & LATAM de Qobuz.

“ Nous sommes ravis et fiers de poursuivre et développer notre partenariat avec Qobuz. Une collaboration qui fait sens et qui permet d’offrir plus de contenus et d’expériences à nos publics avec notamment la mise en place de bornes d’écoutes à La Seine Musicale, et la proposition régulière de playlists en lien avec nos programmations.”

Enfin, nous partageons une exigence commune pour la qualité acoustique, autant en LIVE dans nos salles reconnues pour leurs acoustiques exceptionnelles, qu’en streaming, prolongement naturel du LIVE et pour lequel QOBUZ est aujourd’hui LA référence de qualité. » cite Olivier Haber, Directeur Général de La Seine Musicale