Qobuz débarque sur les Smart TV Samsung

La première application pour Smart TV de Qobuz figure désormais dans les « Choix de l’éditeur » de Samsung.

Qobuz, la plateforme de streaming et de téléchargement musical haute résolution, lance sa toute première application pour Smart TV sur les Smart TV Samsung. Ce partenariat permettra aux utilisateurs de Smart TV Samsung d’avoir un accès instantané à la plateforme musicale haute qualité de renommée mondiale sur les 18 marchés où Qobuz opère actuellement. De plus, ce mois-ci, l’application Qobuz sera mise en avant par le Galaxy Store dans les « Choix de l’éditeur » de la boutique d’applications.

L’application Qobuz pour la plateforme Samsung Smart TV, Tizen OS, touche désormais plus de 190 millions de foyers dans 197 pays du monde entier.

Les utilisateurs de Smart TV Samsung peuvent désormais télécharger Qobuz depuis le magasin d’application pour bénéficier d’un mois d’essai gratuit et découvrir tous les avantages que procure la plateforme. Destinée aux passionnés de musique, mélomanes et audiophiles, Qobuz propose une offre riche et éclectique, composée d’un catalogue varié (jazz, classique, pop rock…) complété d’articles, interviews et chroniques d’albums. Selon le magazine Rolling Stone, découvrir de la musique sur Qobuz, c’est « comme se rendre chez un disquaire, discuter avec lui et y écouter des albums ». L’application sur la Smart TV Samsung apporte cette expérience directement dans le salon.

Pour les utilisateurs de Qobuz, la nouvelle application pour Smart TV permettra d’écouter de la musique sur l’ensemble des appareils audio de la maison. Les abonnés actuels pourront se connecter facilement via un QR code permettant un accès instantané à leurs favoris, à des sélections d’albums et à des playlists sur une interface à la fois familière et simple d’utilisation.

« Les applications pour Smart TV étant très demandées par nos abonnés, il était logique de développer en premier lieu ce service pour une marque aussi prestigieuse que Samsung, explique Georges Fornay, Directeur Général Délégué de Qobuz. Notre plateforme va être désormais disponible pour un grand nombre d’amateurs de musique et de tous les clients potentiels de l’écosystème Samsung, ce qui est fantastique ! »