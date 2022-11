Qatar 2022 : Une Home of football à Saint-Denis pour Adidas

Adidas inaugure un lieu éphémère unique dans le Grand Paris, à Saint-Denis. Une « Home of Football » qui vise à célébrer le football et créer des opportunités pour chacun.

A l’aube de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, cette « Home of Football » fait écho à la nouvelle campagne adidas football dévoilée aujourd’hui même. Baptisée “Familly Reunion”, la marque rassemble les plus grandes stars du football : Lionel Messi, Karim Benzema, Achraf Hakimi, Son Heung-Min, Jude Bellingham, Pedro ‘Pedri’ González López, Serge Gnabry, tous animés par l’excitation et l’amour du jeu. Le film célèbre la joie unifiée du football rassemblant les fans du monde entier. adidas réunit ainsi ses icônes au travers d’un film reflétant l’essence particulière du tournoi et la conviction que lorsque le football est tout, rien n’est impossible.

Cet espace éphémère situé à Saint-Denis a pour vocation de rassembler dans un même lieu tous les fans de football pour qu’ils puissent profiter et partager des expériences inattendues liées au sport mais aussi liées à la culture. Les habitants et surtout les jeunes du Grand Paris vont avoir l’opportunité de prendre possession de la « Home of Football ». adidas souhaite faire de cette maison un lieu de partage, de lien social pour les communautés du Grand Paris et les associations membres du programme adidas Football Collective* qui l’utiliseront afin d’inciter à la pratique d’un jeu plus inclusif et égalitaire.

A l’image des playgrounds ayant été inaugurés par adidas ces dernières années : Zidane à Saint-Denis (en 2018), Pogba à Roissy en Brie (en 2021) mais également à Nanterre la même année, la marque poursuit son engagement de rendre accessible le sport à toutes celles et ceux qui le souhaitent. Si ces terrains ont pour vocation d’inspirer les générations quant aux multiples possibilités, cette “Home of Football” appuie à nouveau l’engagement d’adidas et de sa communauté adidas Football Collective, à encourager une pratique footballistique plus inclusive au moment même de la plus grande compétition mondiale du football.

Le samedi 26 novembre que la “Home of Football” ouvrira ses portes au grand public de 14h à 22h. A l’occasion des rencontres France-Danemark et Argentine-Mexique, la « Home of Football » accueillera le grand public. Au programme : des rencontres avec des créateurs, mini jeux, match sur le playground de la maison, showcase exclusif et découverte de tous les espaces de la maison. Les inscriptions seront ouvertes via l’adiClub ou via les réseaux sociaux des créateurs.