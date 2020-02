Pure StreamR Splash, le pur son outdoor

Pure annonce le lancement de StreamR Splash, la petite sœur de StreamR récemment commercialisée, et crée ainsi une gamme de radios intelligentes avec radio DAB+, Bluetooth et fonctionnalités Amazon Alexa. Avec cette StreamR Splash, Pure propose de profiter du contenu vaste et varié de la radio numérique, dans un format réinventé et super portable, étanche et prêt pour l’aventure.

« La marque Pure est l’une des pionnières de la radio numérique, en activité depuis près de 20 ans. Notre ambition a toujours été de proposer des radios pour un style de vie moderne, explique Adrian Bruell, Head of Product chez Pure. Avec l’arrivée des nouvelles normes de diffusion et habitudes d’écoute des contenus radio (DAB+, radio Internet et podcasts non-linéaires), mais aussi des « produits polyvalents » tels que les smartphones, tablettes et tout ce qui s’en rapproche, nous savions que nous devions réinventer la « bonne vieille radio » et élever nos appareils à un tout autre niveau pour contenter les auditeurs d’aujourd’hui. Nous avons donc conçu notre gamme de radios intelligentes StreamR. Ce sont des enceintes modernes, portables et dotées d’une batterie, avec radio DAB+ intégrée, permettant de streamer des playlists et des podcasts via Bluetooth et même d’accéder au service vocal intelligent Alexa. »

En plus de la connectivité Bluetooth, des commandes Alexa peuvent être effectuées via l’application Pure Home sur un smartphone. Il suffit de demander à l’assistant vocal de jouer de la musique d’Amazon Music ou de TuneIn, de répondre à des questions et plus encore, le tout dans un petit format qui produit un son étonnant pour sa taille.

L’ensemble de ces fonctionnalités fait de StreamR Splash le compagnon intelligent idéal, en permettant de profiter de la radio DAB+, FM et Internet, de la musique et des podcasts, que ce soit à la plage, au camping, à la pêche ou n’importe où. Les possibilités sont infinies.

En mémorisant des stations de radio sur les quatre boutons d’angle de présélection, on peut ainsi changer d’ambiance d’une simple pression. Il est également possible de connecter un appareil mobile via Bluetooth ou le câble auxiliaire intégré afin de profiter de ses playlists, podcasts et plus encore.

StreamR Splash délivre un son puissant qui défie sa taille et on peut l’utiliser à l’extérieur sans se soucier des projections de la piscine ou des averses de pluie inattendues. L’intégration de la norme IP67 (eau et poussière) offre une protection contre l’immersion dans l’eau à une profondeur d’un mètre et jusqu’à 30 minutes.

Avec 20 heures d’autonomie, une conception robuste et un cordon élastique détachable qui permet de fixer l’enceinte à un sac à dos, une tente ou autres, cette radio intelligente est le compagnon idéal pour l’aventure.

Tout comme sa grande sœur StreamR, StreamR Splash est l’une des seules radios et enceintes portables Bluetooth du marché à proposer un accès au service vocal Alexa. Le micro intégré se connecte via Bluetooth à l’application Pure Home installée sur un appareil mobile, celle-ci se connectant à Alexa afin d’offrir le confort d’un assistant virtuel partout avec soi. Des prévisions météorologiques à l’organisation de l’agenda et tout le reste, il est facile d’utiliser Alexa en déplacement.

StreamR Splash est disponible est disponible sur la boutique en ligne de Pure. www.pure.com/fr/streamr-splash