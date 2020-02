Puma présente le nouvel Eclipse Pack

Disponible dès le 6 février, le PUMA Eclipse Pack propose deux modèles blackout exclusifs : la FUTURE 5.1 et la ONE 20.1. Fidèle à la tradition de l’Eclipse Pack, PUMA propose chaque paire dans une teinte sombre et noire : une alternative discrète et élégante aux coloris vifs généralement rencontrés sur les terrains de foot.

La PUMA FUTURE 5.1 s’inspire des joueurs les plus dynamiques. Avec son support et son maintien supérieurs, la technologie NETFIT confère une agilité extrême grâce à une texture grip améliorée sur les zones de frappe critiques pour des contrôles décisifs. Ultra-légère, la semelle extérieure RAPIDAGILITY de la FUTURE 5.1 permet des accélérations explosives.



Favorisant la conduite de balle, la précision de la frappe et l’instinct de buteur, la PUMA ONE 20.1 combine les qualités de stabilisation ultra-légère de la technologie SPRINTWEB et un cuir K premium, pour un équilibre parfait entre vitesse, toucher et maintien.

Le PUMA Eclipse Pack est disponible dès le 6 février sur PUMA.com, dans les magasins PUMA et chez une sélection de détaillants dans le monde entier.