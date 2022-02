Puma présente des chaussures de foot en matériaux recyclés

PUMA rend ses célèbres chaussures de football ULTRA 1.3 et FUTURE 1.2 plus durables en utilisant des matériaux recyclés, dans le cadre de son partenariat avec l’initiative First Mile.

Les produits du pack First Mile sont fabriqués avec du fil recyclé provenant de bouteilles en plastique collectées par le réseau First Mile, initiative qui a également un impact social par son soutien appuyé à des projets de micro-économie au Honduras, en Haïti et à Taiwan. Si PUMA collabore avec First Mile depuis 2019, c’est la première fois que l’entreprise utilise les fils recyclés de First Mile dans des chaussures de football.

Les collecteurs du réseau First Mile rassemblent des bouteilles en plastique, qui auraient autrement échoué dans des décharges ou dans les océans. Ainsi, en achetant des produits First Mile, les consommateurs soutiennent des opportunités locales et participent à un projet positif, qui génère des emplois et réduit les déchets environnementaux.

PUMA utilise des fils recyclés développés à partir de plastique post-consommation collecté par First Mile à Taiwan. Le plastique est trié, nettoyé, déchiqueté, filé puis tissé en une maille technique extensible pour créer des chaussures de football qui permettent de jouer plus vite, en étant un peu plus légères.

Dans le cadre de sa stratégie de développement durable Forever Better, PUMA s’est fixé 10 objectifs pour améliorer son impact environnemental. L’entreprise prévoit de rendre 9 produits sur 10 plus durables d’ici 2025.

La ULTRA 1.3 contient 21 % de matériaux recyclés dans sa tige, fabriquée à partir de plastique post-consommation. En conservant tous les avantages de la ULTRA 1.3 en termes de performance, la technologie MATRYXEVO légère comprend des fils Chamatex recyclés et des fils First Mile conçus pour une vitesse légère ultime, afin d’être le plus rapide possible dès le premier pas. La tige est reliée à un SPEEDCAGE interne pour un soutien léger, qui maintient le pied en place pour des mouvements plus explosifs.

La ULTRA est dotée d’une semelle extérieure unique PEBA SpeedUnit pour une vitesse de décollage, une traction et une réactivité maximales à haute vitesse, idéale pour réaliser des mouvements plus rapides sur le terrain. Imprégnée de l’ADN des crampons de course PUMA, la ULTRA est plus performante que jamais. La First Mile ULTRA 1.3 fera ses grands débuts sur le terrain avec la superstar de Manchester United Raphaël Varane, un fervent défenseur des produits durables.

42% de la tige de la FUTURE Z 1.2 est composée de matériaux recyclés à partir de plastique post-consommation. La compression innovante FUZIONFIT+ de la FUTURE a été conçue pour un ajustement optimal, enveloppant parfaitement le pied pour un maximum de confort et de réactivité afin de pouvoir effectuer des accélérations explosives et des changements de trajectoire à une vitesse maximale.

La tige recyclée est associée à une semelle extérieure également recyclée Dynamic Motion System, une plaque spécialement conçue pour une agilité explosive, une traction extrême et des mouvements multidirectionnels. Toutes les doublures, mousses et empeignes utilisent des matériaux recyclés, ce qui fait de cette FUTURE la plus durable de tous les temps. La FUTURE Z 1.2 First Mile edition sera portée par la star de Manchester City, Vicky Losada.

“Avec ce pack, nous introduisons pour la première fois le fil recyclé First Mile dans nos chaussures de football”, annonce Dominique Gathier, Senior Head of Product Line Management Teamsport Footwear. “Ce projet est très important pour PUMA, car nous continuons à utiliser davantage de matériaux recyclés et durables dans les produits de football. Nous avons déjà lancé des collections First Mile avec nos clubs sous licence AC Milan et Manchester City, nous sommes donc très heureux de lancer des chaussures dans le cadre de cette initiative. Il s’agit d’une première étape alors que nous nous dirigeons vers des chaussures plus durables qui préservent les performances de haut niveau de nos paires signature.”

“First Mile est fier de s’associer à PUMA pour contribuer à protéger l’environnement et améliorer les conditions de vie de nos collecteurs de déchets à Taïwan”, souligne Jeff Wang, responsable de l’impact de First Mile Taïwan. “Nous sommes ravis d’avoir pu transformer des déchets en une chaussure de football très performante qui sera utilisée au plus haut niveau. Le fait que nos collecteurs voient la valeur de leurs déchets collectés sur une scène mondiale apportent évidemment une immense fierté à leur travail.”

Le pack First Mile comprend des éditions recyclées de la ULTRA 1.3 et de la FUTURE 1.2, qui seront disponibles à partir du 17 février sur PUMA.com, dans les magasins PUMA et chez certains revendeurs dans le monde entier.