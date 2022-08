Puma lance le nouveau maillot extérieur du Stade Rennais

À l’aube de la saison 2022-2023, le club et l’équipementier lancent le nouveau maillot extérieur des Rouge et Noir.

Dans la lignée du maillot domicile, la nouvelle tenue extérieure du Stade Rennais F.C. célèbre l’identité bretonne du club avec l’intégration des hermines. Elle rend hommage également aux racines du club avec l’année de fondation, 1901, placée au niveau du col.

Le nouveau maillot extérieur se démarque par sa couleur blanche et par la présence des hermines sur l’ensemble de la tenue lui donnant du relief. En proposant un design sobre et épuré tout en mettant à l’honneur l’identité locale du club, PUMA et le Stade Rennais F.C. présentent un maillot qui saura ravir les différentes générations de supporters rennais.

Le maillot extérieur symbolise les déplacements des joueurs hors du Roazhon Park. Pour soutenir les Rouge et Noir, les supporters ont l’habitude de se réunir pour les encourager à distance. Que ce soit dans des lieux de rassemblement ou dans des lieux privés, les fidèles du SRFC ne ratent pas un match de leur équipe favorite. PUMA a donc tenu à les intégrer pour présenter ce nouveau maillot. Une manière de dire que pour une saison de plus, joueurs et supporters seront unis pour tout donner ensemble.

Pour la saison 2022-2023, PUMA a développé la technologie ULTRAWEAVE. Une technologie de vêtement de performance la plus légère jamais conçue, pour offrir le maillot de football le plus rapide du monde. Créé après des années de tests d’usure rigoureux réalisés avec les athlètes PUMA, ULTRAWEAVE est un tissu ultra-léger conçu pour optimiser les performances.

L’ULTRAWEAVE associe des mesures de performance, de résistance et de respirabilité, avec des propriétés thermorégulatrices, pour assurer des performances optimales dans des conditions extrêmes. Le maillot en polyester recyclé dryCELL sèche rapidement et réduit la rétention d’eau, ce qui garantit des performances optimales, qu’il soit mouillé ou sec.

Ce nouveau maillot sera porté pour la première fois contre le Racing Club de Lens lors de la 4e journée du championnat.

En vente dans les boutiques du club et à partir du 20 août sur PUMA.COM ainsi que chez certains revendeurs.