Puma lance la King Top Dassler Legacy en l’honneur de son fondateur

Place à une édition spéciale de l’emblématique Puma King avec la nouvelle paire de crampons King Top Dassler Legacy. Cette saison, Puma a puisé dans les archives pour faire revivre la version légendaire de la King et ainsi rendre hommage au fondateur de Pula, Rudolph Dassler. En 1948, Rudolph Dassler créait la marque de sport la plus innovante du monde. Vingt ans plus tard, il donne vie à cette vision du sport à travers la Puma King. Donnant le coup d’envoi à une véritable dynastie : une quête sans limite mêlant excellence et élégance sur le terrain.

En hommage à Rudolph et à son premier métier de blanchisseur, Puma réédite la KING classique avec des étiquettes inspirées de la blanchisserie, des matériaux de première qualité et des attaches en métal doré. Cette King Top Dassler Legacy reprend l’emblématique languette repliée de la King, ainsi que le cuir premium personnalisé avec les doubles coutures classiques et le support en silicone. Elle présente une configuration de crampons en cônes avec des extrémités translucides et une semelle extérieure légère pour une traction optimale. D’un blanc éclatant, elle intègre des accents dorés et le logo original de Dassler, célébrant ainsi un héritage d’innovation et de records battus.