Puma Football dévoile son Turbo Pack

Puma Football dévoile le Turbo Pack avec des éditions boostées de ses modèles Ultra 1.1 et Future 6.1. Ce nouveau modèle associe la puissance d’un moteur turbocompressé et une maîtrise de haute précision. Elles se déclinent en pink et black, inspirées de la fumée et de la poussière que laissent derrière eux les bolides sur la piste.

Apportant les avantages d’un toucher et d’un contrôle de balle de haut niveau à des vitesses explosives, l’Ultra 1.1 est une combinaison de vitesse optimale, de toucher et de confort. La tige super légère Matryxevo prend appui sur une semelle Peba SpeedUnit dont la conception en deux parties s’inspire de l’ADN des pointes de course Puma pour impulser de la vitesse. De petites pointes sont intégrées au niveau des crampons avant et la configuration en V de ces derniers a été conçue pour des accélérations fulgurantes.

L’agilité est au cœur de la conception de la Future 6.1, avec une tige monobloc en maille dotée de la dernière technologie Netfit. La tige est obtenue à partir d’un fil textile spécialement élaboré qui s’adapte au mouvement du pied pour apporter plus de liberté lors des volte-face et des changements de direction soudains. La technologie Netfit offre aux joueurs de nombreuses options de laçage pour améliorer à la fois le maintien et la stabilité.

Le Turbo Pack est disponible à partir du 20 octobre sur Puma.com