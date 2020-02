Puma et First Mile, une collection sportswear en plastique recyclé

Conçue pour aider à donner le meilleur de soi-même pendant n’importe quelle session d’entraînement, la collection PUMA × FIRST MILE est composée de chaussures et de vêtements en fibres recyclées, issues de bouteilles en plastique collectées au sein du réseau First Mile.

« Bien que l’un des principaux atouts de ce partenariat entre PUMA et First Mile soit d’avoir un impact social sur les populations dans le besoin, le programme a d’ores et déjà permis d’éviter l’enfouissement et le rejet dans les océans de plus 40 tonnes de déchets en plastique, rien que pour les articles fabriqués pour 2020. Soit environ 1 980 286 bouteilles en plastique réutilisées », se félicite Stefan Seidel, directeur RSE chez PUMA. « Cette collection d’entraînement signée à quatre mains est composée de chaussures, T-shirts, shorts, pantalons et vestes. Tous les vêtements contiennent au minimum 83 %, parfois 100 %, de fibres écoresponsables First Mile. »

Axé sur l’humain, le réseau First Mile encourage l’essor de microéconomies à Taïwan, au Honduras et à Haïti en récupérant des bouteilles en plastique usagées pour créer des emplois durables et réduire la pollution. Ces bouteilles sont ensuite triées, nettoyées, déchiquetées, puis transformées en fil qui sert à fabriquer des produits réellement responsables, dès le premier mile parcouru.

Cette collaboration avec First Mile s’inscrit dans l’engagement pris par PUMA de réduire son impact environnemental et de respecter son code de conduite : « Forever Better ».

« Nous espérons que ceux qui achèteront cette collection seront fiers de leur acquisition. Non seulement parce que ces articles sont fabriqués à partir de matières durables, mais aussi parce que ces produits portent la marque des entrepreneurs soutenus par First Mile : ce sont leurs matières qui ont servi à la fabrication », déclare Kelsey Halling, directrice des partenariats de First Mile. « Plus nous parviendrons à faire le lien entre le premier et le dernier mile parcouru par les matières, plus il sera facile de poursuivre ce mouvement durable. »