Puma dévoile une nouvelle collection exclusive inspirée par la Porsche 911 Turbo

Pour sa nouvelle collection Porsche Legacy, la marque de vêtements de sport Puma rend hommage à l’héritage des légendaires moteurs turbo de Porsche. Un subtil mélange entre l’approche du style de Puma et des références de l’histoire de l’automobile.

Parmi les pièces majeures de la collection Porsche Legacy, on retrouve le blouson bombardier, un modèle doté de détails contrastés, d’un col montant et d’une inscription Turbo dans le dos. Egalement dans la collection, un tee-shirt arborant un logo sur le devant rappelant la plaque signalétique moteur du constructeur, une étiquette “Never Lift” tissée dans le col et un graphique d’un moteur Turbo démonté dans le dos.

La collection capsule comprend également deux paires de baskets : la Porsche Legacy Future Rider, dotée d’une tige faite en cuir de qualité supérieure avec des touches de couleur et des semelles offrant une meilleure adhérence aux pédales pendant la conduite; et la Porsche Legacy Speedcat Lux, qui allie l’un des modèles les plus emblématiques de Puma avec un style exclusif inspiré de l’ingénierie de Porsche.

La Speedcat Lux possède une tige en daim de haute qualité et une semelle extérieure comportant une inscription Porsche. Les éléments de design gravés au laser et les zones perforées pour ventilation apportent une dynamique.