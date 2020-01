Puma dévoile le Spark Pack

Puma dévoile l’étincelant Sparck Pack, aux coloris audacieux, comprenant PUMA FUTURE 5.1 Ultra Yellow, la PUMA Black et la PUMA ONE 20.1 Ultra Yellow – PUMA Black – Orange Alert.

« C’est en partant d’une simple étincelle que de simples joueurs deviennent des champions, confie Pep Guardiola. Ces sportifs redéfinissent le jeu et peuvent sceller le sort d’un match en quelques secondes. Le Spark Pack est destiné aux joueurs qui veulent être cette fameuse étincelle sur le terrain ».

La PUMA FUTURE 5.1 s’inspire des joueurs les plus dynamiques. Intégrant un support NETFIT adaptable dans une tige entièrement tricotée, la FUTURE suit le mouvement du pied. Elle favorise l’agilité tout en améliorant le maintien et la stabilité. La PUMA FUTURE 5.1 SPARK sera notamment portée par Antoine Griezmann, Luis Suárez, Dzsenifer Marozsán et Marco Reus.

Favorisant la conduite du ballon, la précision de la frappe et l’instinct de buteur, la PUMA ONE 20.1 combine les qualités de stabilisation ultra-légère de la technologie SPRINTWEB et un cuir K premium, pour un équilibre parfait entre vitesse, toucher de balle et maintien. La PUMA ONE 20.1 SPARK sera notamment portée par Sergio Agüero, Nikita Parris, Axel Witsel et Eugénie Le Sommer.



Le SPARK PACK sera disponible dès le 16 janvier 2020 sur PUMA.com, dans les boutiques PUMA et dans les plus grands magasins d’articles de football.