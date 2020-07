PUMA dévoile le nouveau maillot domicile de l’AC Milan

PUMA a dévoilé le nouveau maillot domicile de l’AC Milan qui sera porté par les équipes masculine, féminine et junior du club au cours de la saison 2020/2021. Le kit domicile s’inspire de l’élégance et de la splendeur de la ville de Milan, de ses magnifiques structures et de son architecture emblématique.

« L’AC Milan est bien plus qu’un club de football : il incarne la culture de la ville », a déclaré David Bremond, directeur de la catégorie de produits sports collectifs. « Nous voulions créer un maillot qui respecte les traditions du club tout en parlant à ses fans en Italie et dans le reste du monde. Nous avons intégré l’architecture emblématique de Milan sur ce maillot pour représenter fidèlement la ville, mais aussi la culture qui l’influence. »

« Le maillot de l’AC Milan est un symbole de la fierté et de la fidélité de ses millions de supporters à travers le monde », a déclaré Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer du club. « Le nouveau modèle rend hommage à la tradition, à la culture et à l’architecture emblématique devenue synonyme de notre magnifique ville de Milan. L’AC Milan s’appuie sur l’innovation, l’esprit de communauté, l’intégrité et l’inclusivité – des valeurs fondamentales que PUMA a réussi à exprimer à travers ce nouveau maillot élégant. »

Milan est une ville hautement culturelle, historique, glamour et créative qui abrite certains des plus beaux exemples d’architecture moderne et historique. Le nouveau maillot domicile rend hommage à la tradition milanaise et à son design contemporain en célébrant l’esprit et la culture de la ville. Située en plein cœur de Milan, la Galleria Vittorio Emanuele II offre un aperçu de l’âme de la ville en associant son passé avec une approche moderne du design. Il s’agit de la plus ancienne galerie commerçante d’Italie. Installée dans une double arcade sur quatre niveaux, elle a été nommée en l’honneur du premier roi d’Italie. La décoration et l’architecture étonnantes de la Galleria ont inspiré le motif intégral qui est imprimé en ton sur ton sur le maillot classique à rayures noires et rouges pour ajouter une touche de modernité à ce modèle emblématique.

Le nouveau kit domicile fera ses débuts sur les terrains le 2 août lors du match opposant l’AC Milan à Cagliari pour la fin de la saison de Serie A. Le nouveau maillot domicile sera disponible à partir du 28 juillet sur PUMA.com et chez certains revendeurs dans le monde entier.