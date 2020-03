Puma dévoile la King Platinium Lazertouch

En cette période loin des terrains, PUMA continue de proposer à tous ceux qui rêvent de jouer à nouveau au football, une nouvelle version de son mythique modèle KING : PUMA, société spécialisée dans la fabrication d’articles de sport, a dévoilé une toute nouvelle technologie de pointe dédiée aux chaussures de football, qui optimise les propriétés de contrôle du cuir K. Une révolution technologique utilisée pour la toute première fois sur la nouvelle PUMA KING Platinum Lazertouch, qui entre ainsi dans une nouvelle dimension de toucher et de sensation du ballon.



Exclusivité PUMA, la nouvelle technologie brevetée Lazertouch (une première dans l’industrie) permet d’imprimer une multitude de textures et de graphismes spécifiques sur la tige de la chaussure. Développée en Allemagne, elle grave au laser des motifs et des textures détaillés, imaginés dans un souci d’optimisation des performances, sur un moule qui est ensuite fusionné avec le cuir K, afin de renforcer les propriétés de contrôle de ce matériau.

« Parfait exemple de savoir-faire, la PUMA KING est composée de matériaux haut de gamme assurant un contrôle de balle parfait. Appliquée aux zones de frappe stratégiques, la technologie d’amélioration des performances Lazertouch élève au rang d’œuvre d’art le contrôle de balle des véritables maestros du terrain, » explique Dominique Gathier, directeur de la ligne de produits Teamsport chez PUMA. « Ce n’est que la première excursion de Lazertouch dans notre gamme football. Nous étudions d’autres opportunités d’application à l’ensemble de nos silos chaussures. »



La PUMA KING Platinum Lazertouch arbore une tige en cuir K haut de gamme ultrasouple avec texture « tactile » 3-D pour plus de maîtrise. L’ajustement est parfait grâce à la languette tricotée, tandis que sa silhouette élancée ultramoderne, combinée à la semelle RAPIDSPRINT poids plume, en fait la PUMA KING la plus rapide et légère jamais créée.

À ce jour, la PUMA KING Platinum Lazertouch est disponible en PUMA White et PUMA Black à partir du 26 mars uniquement sur PUMA.com mais sera par la suite, à la reprise, disponible chez certains distributeurs dans le monde entier.