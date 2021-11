Protection des données : l’OPPO Find X3 Pro à la pointe en termes de confidentialité

OPPO vient d’annoncer que l’OPPO Find X3 Pro a officiellement reçu la certification Critères communs (CC) du profil de protection MDFPP (Mobile Device Fundamentals Protection Profile). C’est une étape importante dans la reconnaissance universelle de la sécurité des données sur les smartphones OPPO. La certification CC est l’une des normes les plus reconnues au monde en matière de sécurité internationale. Elle est souvent utilisée pour répondre aux exigences de secteurs sensibles à la sécurité, comme les cartes EMV et les systèmes de réseau. Elle est actuellement reconnue comme référence absolue dans 31 pays du monde.

La certification MDFPP CC, que l’OPPO Find X3 Pro a reçue, est la norme internationale la plus exigeante en matière de sécurité mobile. Elle comprend 7 exigences fondamentales couvrant toutes les étapes du cycle de vie du produit : audit de sécurité du smartphone, support cryptographique, protection des données de l’utilisateur, identité et authentification, gestion de la sécurité, accès à la cible d’évaluation, canaux de confiance…

Au total, 178 certifications techniques et 155 cas d’utilisateurs ont été analysés au cours de plusieurs séries de tests.

Cette certification signifie que l’OPPO Find X3 Pro garantit non seulement la sécurité des informations dans la vie quotidienne, mais aussi qu’il répond aux normes de sécurité les plus strictes des entreprises. OPPO respecte les normes internationales à la fois pour le stockage et la transmission des informations, garantissant ainsi que les données ne puissent être lues ou altérées lors de mises à jour OTA ou simplement au quotidien. En outre, pour encourager davantage de développeurs à participer à la création d’une écologie mobile plus saine et plus sûre, OPPO a débloqué plusieurs fonctionnalités disponibles sur la plateforme open source d’OPPO.