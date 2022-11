Projet SMNR de Mercedes-Benz : un concept-car virtuel pour League of Legends

Un concept-car virtuel alimenté par l’énergie de la communauté mondiale des fans de League of Legends.

Le 5 novembre à San Francisco, Mercedes‑Benz a présenté pour la première fois les détails de son concept-car purement virtuel lors de la finale du championnat du monde de League of Legends (LoL). Dans le projet SMNR, Mercedes‑Benz allie à la fois une passion pour le Esport League of Legends et une expertise extraordinaire en matière de design. Le résultat est un concept-car virtuel unique, créé dans le cadre d’un processus de co-création avec Riot Games, le développeur du jeu mondial League of Legends. Inspirés par le monde dynamique de League of Legends, les designers de Mercedes ont créé un véhicule qui redéfinit la frontière entre réalité et fiction dans un processus sans précédent. Pour la première fois, nous avons pu mettre de côté les limites de la matérialité et de la physique et laisser libre cours à notre créativité. Grâce à l’espace virtuel, il n’y a pas de limites à ce que nous pouvons créer”, déclare Gorden Wagener, Directeur du Design Mercedes-Benz AG. Cette volonté de développer en permanence notre design et de nous lancer de nouveaux défis se manifeste dans le projet SMNR. Nous donnons à notre créativité l’espace nécessaire à l’inattendu.

Le projet SMNR incarne la philosophie du design de Mercedes-Benz, à savoir la pureté sensuelle. Le concept-car mêle la beauté à l’extraordinaire d’une manière unique. Grâce à l’environnement purement virtuel, la conception est libérée des contraintes de production et des lois de la physique. L’utilisation de matériaux totalement nouveaux, appelés “métamatériaux”, repousse les limites du possible. Par exemple, le véhicule biplace présente une silhouette dynamique avec un poste de conduite central et une garde au sol accrue. Les roues au sens classique du terme ont été remplacées par des champs d’énergie et sont intégrées de manière fluide dans le design global du véhicule. Les champs d’énergie flexibles permettent de dissoudre complètement les essieux et de mettre en évidence leur absence. En outre, les rayons sont orientés vers l’intérieur et accentuent le tunnel d’essieu sculptural. En combinaison avec la section arrière visiblement courte, cela renforce l’apparence puissante et énergique du concept-car. Là où l’on pourrait s’attendre à des structures porteuses ou à une matérialité solide, le design surprend avec des particules d’énergie bioluminescentes et des structures fluides. Le design du véhicule s’inspire du monde du jeu en général et de LoL Esports en particulier. Il repose sur deux éléments uniques : le “noyau énergétique” et les “molécules de zonage”.

En tant que noyau solide, le “noyau énergétique” définit le caractère du véhicule et domine le langage dynamique du design du projet SMNR. Il constitue l’élément central du design et supporte non seulement les roues, qui sont constituées de champs d’énergie, mais aussi la cellule passagers située au centre. Les “molécules de zonage” sont une couche semi-transparente de molécules qui s’adaptent en permanence à l’environnement. Les “molécules de zonage” du véhicule peuvent ainsi donner au projet SMNR toutes les formes imaginables et s’adapter à tout moment au noyau énergétique solide qui constitue l’élément central du design. La couche semi-transparente ne permet pas seulement de voir l’intérieur du concept-car, mais crée également une toute nouvelle impression de langage de design et d’apparence extérieure. La désignation “Zoning Molecules” provient indirectement du jeu “League of Legends”. La “zone” est la région contrôlée par une équipe – le zonage est le verbe correspondant et décrit la maîtrise d’une certaine région. Ce sont les éléments bioluminescents qui donnent vie au projet SMNR en permettant des changements fluides de forme et de mouvement. En effet, chaque particule d’énergie représente un joueur et son avatar, qui, dans League of Legends, est appelé “invocateur”. Par conséquent, les particules individuelles ne font pas seulement partie du design, mais sont également une source d’énergie pour le véhicule. Ce sont les joueurs, les fans et leurs invocateurs qui font battre le cœur du projet SMNR et illuminent ainsi les différentes zones du véhicule.

Pendant les championnats du monde de cette année, les fans découvrent cette approche extraordinaire à la « Mercedes‑EQ House » au sein du Riot Games Fan Village à San Francisco. Le projet SMNR est présenté de manière immersive et interactive par le biais d’une installation multi-écrans qui affiche la voiture sous différents angles et dans les moindres détails. Enfin, le Projet SMNR présente la première interface utilisateur entièrement tridimensionnelle dans un espace virtuel, représentant l’environnement dans un hologramme en temps réel.