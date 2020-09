Projet Geländewagen : quand Mercedes-Benz rencontre Virgil Abloh

Le Projet Véhicule tout terrain, premier résultat d’une collaboration, la première en son genre, entre Mercedes-Benz et le Chief Creative Director, fondateur de Off-White et le Directeur artistique Homme de Louis Vuitton Virgil Abloh, a été dévoilé le 8 septembre dans le cadre d’un événement digital unique.

Ce projet de design conceptuel, sous la direction du Chief Design Officer de Mercedes-Benz Gorden Wagener et d’Abloh a utilisé le Mercedes-Benz Classe G afin d’explorer les voies pour révolutionner la perception du luxe. Le résultat est une manifestation particulière de la classe G jamais vue encore.

La Classe G a déjà connu de nombreuses incarnations à ce jour, mais jamais, jusqu’à maintenant, comme voiture de course. Le design final n’oublie pas son origine et simultanément, rejoint l’expérience d’une voiture de course. Le processus de design a été inspiré par Wagener et Abloh s’appropriant et expérimentant directement sur la Classe G pour identifier les opportunités de maximiser l’attitude Mercedes-AMG. Ensemble, ils ont réfléchi comment mener l’observateur à regarder le design de Mercedes-Benz sous une nouvelle perspective, tout en transformant le luxe d’une esthétique polie et sans accroc en quelque chose de brut, naturel et, finalement, plus honnête.

L’extérieur est conservé aussi pur que possible afin de faire ressortir la silhouette iconique du G, illustrant son caractère monolithique. Le design final met à nu sa méthode de construction et célèbre les imperfections artisanales qui le rendent unique. La peinture a été en partie poncée à la main pour donner un air de simplicité intemporelle. Les soudures sont élevées au rang de motifs clés du design, le savoir-faire occupant le centre de la scène. Les feux, les rétroviseurs extérieurs et les pare-chocs ont tous été retirés et le corps du véhicule élargi et abaissé pour lui donner un aspect plus sportif. La personnalité particulière de la Classe G est toutefois préservée et l’inimitable charisme de la Classe G ressort de l’exagération des pneus et de la roue de secours .

À l’intérieur de l’œuvre d’art, le minimalisme règne et l’inspiration sportive est claire, évitant tous les clichés du SUV. Tous les intérieurs ont été retirés, faisant du cadre de sécurité le motif central. Le tableau de bord a été enlevé et remplacé par une version réduite et claire avec un compteur de vitesse analogique et une jauge de réservoir rappelant les voitures classiques. Il contraste avec le volant et les sièges plus proches de ceux d’une formule 1. Les fonctionnalités de sécurité et les principaux éléments sportifs, tels que le cadre de sécurité ou les ceintures de sécurité à 5 points ressortent en tons bleu ciel et rouge clair. Ce fort accent coloré crée un nouveau groupement de couleurs qui contraste avec l’intérieur nu.



Le Projet Geländewagen réunit le monde de la mode, de l’art et de l’automobile dans une même passion commune : un design du luxe exceptionnel qui anticipe de futures ambitions. Sur la base de ce savoir-faire unique dans l’héritage de Mercedes-Benz, premier fabricant d’automobiles de l’histoire, la création de Wagener et Abloh incarne la compréhension innée de l’extraordinaire de Mercedes-Benz, une vision ambitieuse du futur du design du luxe et de la puissance du rêve.

Conçue pour soutenir les arts à un moment critique, une réplique de la pièce de design sera mise aux enchères dans le cadre de Sotheby’s Contemporary Curated, l’une des séries les plus reconnues de la maison de vente aux enchères qui se définit par la perspective unique d’un créateur de goût différent et influent chaque année, tous les profits étant reversés à une organisation caritative qui soutient les communautés créatives internationales. Les enchères avancées commenceront le 14 septembre 2020.

« Mon objectif ultime dans ce projet avec Mercedes-Benz est d’inspirer de jeunes artistes, ingénieurs et designers à remettre en question le statu quo, en plus d’expérimenter avec mes propres capacités de design », prétend Virgil Abloh. « Pour moi, il s’agit surtout d’offrir des opportunités à ceux qui viendront après moi et de poser les bases du succès de cette prochaine génération, ici avec Mercedes-Benz et via mon propre fonds Virgil Ablo ‘Post-Modern’ Scholarship Fund. »

« Avec le Projet Geländewagen, nous créons une œuvre d’art unique qui illustre les futures interprétations du luxe et la recherche de la beauté et de l’extraordinaire. Le résultat se situe entre la réalité et le futur », souligne Gorden Wagener, Chief Design Officer de Mercedes-Benz. « La collaboration avec Virgil a vu se mêler deux philosophies distinctes du design, afin de réimaginer la classe G de manière unique en son genre et de continuer à célébrer l’extraordinaire dans son essence. »

« Le Projet Geländewagen résume parfaitement la manifestation du luxe contemporain chez Mercedes-Benz, encourageant créativité et design innovant », ajoute Bettina Fetzer, Vice President Marketing chez Mercedes-Benz AG. « La culture et les arts ont toujours joué une part importante, à la fois dans les produits et dans la marque Mercedes-Benz et nous sommes fiers de reverser tous les bénéfices de la mise aux enchères de la réplique pour soutenir les communautés créatrices internationales et la poursuite de leur formation artistique. »