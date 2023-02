Profitez pleinement du WiFi 6E grâce à NETGEAR

Avec l’annonce des nouveaux PC portables et smartphones de Samsung, suivi de OnePlus, et des nouveaux Mac Apple, il est temps de s’équiper du WiFi 6E à son domicile.

En moins d’une semaine, pas moins de 16 produits équipés en WiFi 6E ont été annoncés par des constructeurs majeurs, sans compter les nouveaux Mac Mini & MacBook pro signés par Apple. À ce jour, c’est plus de 80 appareils présents dans tous les segments : smartphones, tablettes mais aussi Mac mini et MacBook et aussi tout type de PC dotés de la connectivité WiFi 6E.

NETGEAR propose avec sa gamme Orbi d’équiper votre domicile ou votre bureau d’un WiFi 6E de qualité. Grâce à sa grande portée, profitez d’une connexion sans accro, d’une rapidité inégalée et dans toutes les pièces, sans exception pour permettre à chacun de profiter pleinement du WiFi 6E sur ces nouveaux produits.

Annoncé ce mardi par OnePlus, le nouveau OnePlus 11 dispose de la dernière évolution du WiFi. La semaine dernière, c’est Samsung qui annonçait ses nouveaux mobiles Galaxy S23 et les nouveaux PC portable Galaxy Book, eux aussi tous équipés de la dernière évolution du WiFi. Ils sont dotés de la technologie WiFi 6E pour une connectivité sans fil plus rapide.

Le WiFi 6E (E pour Extended) est une évolution du standard précédent et offre une connectivité jusqu’à deux fois plus rapide que le WiFi 6. Derrière ce petit « E » se cache la plus grande évolution que le WiFi est connu depuis 12 ans. Le WiFi 6E reprend la somme des évolutions du standard précédent, et les applique à une nouvelle bande WiFi, le 6GHz. Mais comment bénéficier d’une connexion en WiFi 6E à son domicile alors que les box internet actuelles ne le proposent pas ?

NETGEAR vous permet d’en profiter pleinement grâce au nouveau système WiFi Orbi intégrant le WiFi 6E.

Comment profiter pleinement du WiFi 6E avec le système WiFi Orbi

Comme toute nouvelle norme, la rapidité d’adoption varie en fonction des industries. La majorité des box internet du parc Français ne sont pas capables de fournir du WiFi 6E. Changer de fournisseur d’accès internet ou de box n’est pas la solution, heureusement ce n’est pas une fatalité. Il existe une solution simple pour bénéficier d’un WiFi rapide, puissant et sans failles. Vous conservez votre box actuelle, coupez votre WiFi et ajoutez le système WiFi NETGEAR Orbi 960.

Le système est composé d’un pack 3, distribuant chacun 11Gbit/s de WiFi. La base se connecte à votre box actuelle, et sera le nouveau point de départ du WiFi à votre domicile. Quant aux 2 satellites, grâce à une technologie appelée « Backhaul », ils vont s’affranchir des murs, de la structure de votre domicile ou de vos bureaux, pour diffuser du WiFi partout tout en conservant un débit maximum. En milieu urbain, l’optimisation dynamique du WiFi et l’utilisation de canaux spécifiques va permettre de sortir des zones encombrées pour conserver un débit optimum.

Même dans une maison connectée très sophistiquée, on ne peut pas saturer un système WiFi Orbi. Le système NETGEAR WiFi 6E Quadri-bande Orbi 960 est à ce jour le système WiFi le plus puissant au monde. Le système dispose de 16 antennes pour délivrer un WiFi dans tous les recoins de votre maison. Et contrairement aux box operateurs, le système dispose aussi de ports filaires de nouvelle génération avec des débits élevés jusqu’à 10 Gbit/s pour exploiter pleinement la capacité d’une ligne fibre proposant des débits supérieurs à 1 Gbit/s et la redistribuer.