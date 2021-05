Pro-Ject T1 Houseplant Filature : faites tourner !

Le Pro-Ject T1 compatible Bluetooth a fait ses débuts au Royaume-Uni en 2019, mais la société de Seth Rogen, Houseplant, a été lancée il y a seulement quelques mois. Cette Pro-Ject T1 est une platine dotée d’un bras de lecture en aluminium monobloc avec une coque intégrée, et est livrée avec tous les câbles d’alimentation et phono nécessaires – idéal s’il s’agit de votre première platine vinyle, vous évitant ainsi les tracas d’assemblage et d’obtention. directement à la douce musique douce. Le motif arc-en-ciel linéaire coloré de Houseplant orne la base et s’étend autour du dos. Rogen limite ces ventes à une vente par personne, donc si vous pensez que c’est génial, rendez-vous sur le site dédié et achetez-en une pour 450 $.