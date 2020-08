Pro-Ject Debut Carbon EVO, une platine vinyle raffinée et stylée

Lorsque vous avez créé une platine vinyle plus qu’appréciée qui s’est vendue à plus d’un million d’unités, pas question de révolution – du moins en termes de design. Au lieu de cela, cette Pro-Ject Debut Carbon EVO attendue à la rentré prochaine prend tout ce que vous avez aimé de la Debut Carbon et le rend encore meilleur. On retrouve la célèbre technologie de bras de lecture monobloc en fibre de carbone – une rareté à ce prix. A cela s’ajoutent d’excellentes caractéristiques d’amortissement, de stabilité et de précision, y compris des pieds réglables, une sélection de vitesse électronique (33 et 45 tr / min sont sélectionnés via un interrupteur à bascule à trois positions; 78 tr / min possibles avec une courroie d’entraînement fournie), des éléments de suspension prélevés sur laX1 plus cher, et une cartouche Ortofon 2M Red montée en usine qui coûte généralement une centaine d’euros à elle seule. Résultat : une qualité sonore haut-de-gamme associée à une esthétique élégante, qui se décline dans une large gamme de finitions – du rouge brillant au bleu acier.