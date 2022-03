Princess Peach passe en Lego Super Mario

Au cas où vous ne le sauriez pas, le 10 mars est officiellement le Mario Day et Lego célèbre cet important jalon annuel avec une foule de nouveaux ajouts à sa très populaire gamme Lego Super Mario.

Mais le plombier n’est pas la star ici. C’est en fait la princesse Peach qui obtient enfin son hommage maçonné. Aventures avec Peach (59,99 €) est le troisième du genre, après les ensembles Mario et Luigi, et est livré avec une figurine interactive Peach qui, comme les frères avant elle, comprend un haut-parleur et divers effets sonores.

Vous pouvez connecter Lego Peach, Mario et Luigi via Bluetooth et gagner des pièces numériques bonus lorsque vous battez des ennemis comme les nouvelles figurines Lemmy et Lava Bubble en équipe.

Mais l’annonce la plus excitante est l’ensemble d’extension du château de Peach (129,99 €), qui comprend une salle du trône à construire qui tourne pour révéler Bowser (vous saviez qu’il aurait fait irruption d’une manière ou d’une autre), plus une peinture Bob-omb avec une étiquette d’action secrète et un gâteau avec un Goomba caché à l’intérieur.

L’ensemble est principalement destiné aux jeunes qui collectionnent les ensembles Super Mario et veulent relever de nouveaux défis. Mais comme l’ensemble d’extension du dirigeable de Bowser avant lui, nous pensons que le château de Peach aura fière allure comme pièce d’exposition pour les fans de Mario de tout âge.

Lego a également annoncé une foule d’autres ensembles aujourd’hui, y compris l’ensemble d’extension Goomba’s Shoe (9,99 €), l’ensemble d’extension Fuzzy Flippers (24,99 €), l’ensemble d’extension Yoshi’s Gift House (29,99 €), le costume Cat Peach et l’extension Frozen Tower. Set (69,99 €) et Set d’extension Big Spike’s Cloudtop Challenge (59,99 €). Tous seront disponibles à partir du 1er août.