Prime Video dévoile le trailer officiel de la saison 2 de « LOL : Qui rit, sort ! »

Prime Video révèle la saison 2 du comedy show Amazon Original LOL : Qui rit, sort ! Les abonnés Prime pourront découvrir les trois premiers épisodes dès le 1er avril exclusivement sur Prime Video et les trois derniers le 8 avril. Pour co-animer cette saison, l’acteur, scénariste et réalisateur à succès Philippe Lacheau sera accompagné de l’actrice, scénariste et réalisatrice et grande gagnante de la saison 1, Alexandra Lamy. Les comédiens et humoristes qui vont s’affronter cette saison sont Melha Bedia, Ramzy Bedia, Gérard Darmon, Alice David, Audrey Fleurot, Eric Judor, Camille Lellouche, Panayotis Pascot, Just Riadh et Ahmed Sylla. Produite par Endemol France, LOL : Qui rit, sort ! saison 2 sera lancée exclusivement le 1er avril en France et dans les pays francophones.

Après le succès de la première saison, ces six nouveaux épisodes réunissent à nouveau 10 comédiens et humoristes français qui s’affrontent avec pour seule règle : celui qui rit est éliminé. Le vainqueur remportera la somme de 50.000 € qui sera reversée à l’association caritative qu’il aura choisie de représenter et 50.000 € seront partagés par les autres associations choisies par les participants. Cette saison accueille aussi des invités surprises. Sous le regard impartial de Philippe Lacheau et d’Alexandra Lamy, Melha Bedia, Ramzy Bedia, Gérard Darmon, Alice David, Audrey Fleurot, Eric Judor, Camille Lellouche, Panayotis Pascot, Just Riadh et Ahmed Sylla vont essayer de garder leur sérieux le plus longtemps possible tout en essayant de faire rire leurs adversaires.