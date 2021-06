Prime gaming : Six nouveaux jeux PC gratuits en juillet

Ce mois-ci, Prime Gaming propose de nouveaux jeux gratuits et de nombreux contenus pour les jeux populaires du moment. Cet été, les joueurs pourront profiter d’avantages dans FIFA 21, VALORANT, Assassin’s Creed Valhalla et League of Legends, et récupérer gratuitement des jeux PC comme Batman: The Enemy Within – The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein’s Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef et Portal Dogs.Tout ce contenu peut être récupéré en visitant le site gaming.amazon.com. Comme toujours, les offres Prime Gaming sont disponibles pour une durée limitée.

https://youtu.be/PzY1YUYJWpE

Prime Gaming offre SIX JEUX à partir du 1er juillet ! Ce mois-ci, le line-up comprend une grande variété de jeux, de Batman : The Enemy Within – The Telltale Series, le point & click graphique épisodique du chevalier noir, à Automachef, un puzzle game de gestion de ressources.

• Batman: The Enemy Within – The Telltale Series – Bruce Wayne et Batman ont besoin d’aide, tous deux sont poussés dans leurs retranchements dans ce nouveau chapitre de Batman – The Telltale Series.

• RAD – Les joueurs devront faire de leur mieux dans ce rogue-lite d’action en 3D alors que l’humanité a déjà fait face deux fois à l’apocalypse.

• The Wanderer : Frankenstein’s Creature – Dans ce jeu aux airs d’aquarelle, les joueurs auront l’occasion de vivre la légende de Frankenstein dans les yeux de sa créature. En chemin, il leur sera possible de changer le regard de ceux qu’ils croiseront.

• Tales of the Neon Sea – Intrigues et suspicions entre humains et robots, voilà comment définir en quelques mots ce jeu d’enquête cyberpunk finement pixelisé. Les joueurs auront pour lourde tâche de résoudre une affaire de disparition dans ce jeu récompensé.

• Automachef – Il est temps de mettre à rude épreuve ses compétences dans ce puzzle où il faudra penser à tout pour parfaire sa cuisine automatisée !

• Portal Dogs – Les joueurs se croiseront les méninges dans Portal Dogs, un jeu au croisement du puzzle et du platformer. Le postulat de départ est simple : les chiens suivent leur roi jusqu’aux portails. Mais ce n’est pas si facile, puisque tous les chiens sont contrôlés simultanément !